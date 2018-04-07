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    «Ты супер!», выпуск девятый: Ольга Дмитриева. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск девятый: Ольга Дмитриева

    «Ты супер!», выпуск девятый: Ольга Дмитриева

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    «Ты супер!», выпуск девятый: Ольга Дмитриева

    «Ты супер!», выпуск девятый: Ольга Дмитриева

    «Ты супер!», выпуск девятый: Ольга Дмитриева

      Казалось бы, совсем недавно участники «Ты супер!» приехали в Москву, но уже начинается новый тур проекта. Первой на сцену в четвертьфинале вышла 13-летняя Ольга Дмитриева из города Усмань Липецкой области.

      Ольга Дмитриева проникновенно исполнила в отборочном туре песню «Лебединая верность», завоевав расположение жюри.

      В четвертьфинале она решила кардинально сменить репертуар. Девочка спела Stone Gold. Участница получила три зеленые кнопки. Сергей Лазарев единственный воздержался, при этом он признался, что некоторые моменты в ее выступлении были просто гениальными, но отметил и много ошибок.

      Поддержать девочку пришел ведущий ее любимых программ на НТВ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» Сергей Малозёмов. Он похвалил выступление Оли и преподнес ей сразу несколько подарков.





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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