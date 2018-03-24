«Ты супер!», выпуск седьмой: Ольга Дмитриева

Дом Оли Дмитриева сгорел на следующий день, когда девочка родилась. Но у Оли было другое счастье — мама. А потом она заболела и умерла в 25 лет. Оля попала в больницу — ту самую, где не смогли спасти ее маму.
Сейчас у Оли самый близкий человек — бабушка. Самый главный страх — что и она когда-нибудь уйдет.
Для участия в проекте «Ты супер!» Ольга Дмитриева приехала из Липецкой области и исполнила песню «Лебединая верность». Выступление получилось триумфальным — все члены жюри почти одновременно нажали зеленые кнопки. Виктор Дробыш отметил великолепную технику пения Оли, но на будущее пожелал ей проявлять больше эмоций.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Для участия в проекте «Ты супер!» Ольга Дмитриева приехала из Липецкой области и исполнила песню «Лебединая верность». Выступление получилось триумфальным — все члены жюри почти одновременно нажали зеленые кнопки. Виктор Дробыш отметил великолепную технику пения Оли, но на будущее пожелал ей проявлять больше эмоций.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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