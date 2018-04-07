Православные отмечают совпавшее с Великой субботой Благовещение

Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников — Благовещение. По преданию, именно в этот день Дева Мария получила от архангела Гавриила весть о будущем рождении сына.
В этом году праздник совпал с окончанием поста. Великая суббота считается днем отдыха, молитвы и духовной подготовки к предстоящей Пасхе. Верующие освящают куличи, крашеные яйца и другую праздничную еду.
У тех, кто решил встретить воскресение в столичном храме Христа Спасителя, появился шанс попробовать самую большую в России творожную пасху весом более тонны. Ее сделали в Ростове-на-Дону. На приготовление ушло почти 700 килограммов творога, четверть тонны сахарной пудры, а также десятки килограммов сливочного масла, изюма и орехов. Гигантскую пасху уже освятили и в специальном грузовике-холодильнике отправили в Москву.
Одними из первых Благовещение отметили жители Камчатки. Главное праздничное богослужение прошло в самом большом храме полуострова — кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы. После завершения службы все желающие смогли освятить пасхальные куличи и яйца.
В храмах Красноярска с утра собрались сотни верующих. После божественной литургии священнослужители провели обряд освящения праздничной пасхальной еды.
Центральным событием Великой субботы станет схождение Благодатного огня в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме. В этот момент там будет присутствовать и российская делегация. По традиции, частичку пламени в специальной лампаде доставят в Москву и передадут патриарху Кириллу. А уже после святыню привезут в регионы России.
Зрители НТВ смогут стать свидетелями схождения Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима начнется в 13:15 по московскому времени. Наблюдать за этим чудом также можно онлайн на сайте и в мобильном приложении НТВ.
У тех, кто решил встретить воскресение в столичном храме Христа Спасителя, появился шанс попробовать самую большую в России творожную пасху весом более тонны. Ее сделали в Ростове-на-Дону. На приготовление ушло почти 700 килограммов творога, четверть тонны сахарной пудры, а также десятки килограммов сливочного масла, изюма и орехов. Гигантскую пасху уже освятили и в специальном грузовике-холодильнике отправили в Москву.
Одними из первых Благовещение отметили жители Камчатки. Главное праздничное богослужение прошло в самом большом храме полуострова — кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы. После завершения службы все желающие смогли освятить пасхальные куличи и яйца.
В храмах Красноярска с утра собрались сотни верующих. После божественной литургии священнослужители провели обряд освящения праздничной пасхальной еды.
Центральным событием Великой субботы станет схождение Благодатного огня в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме. В этот момент там будет присутствовать и российская делегация. По традиции, частичку пламени в специальной лампаде доставят в Москву и передадут патриарху Кириллу. А уже после святыню привезут в регионы России.
Зрители НТВ смогут стать свидетелями схождения Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима начнется в 13:15 по московскому времени. Наблюдать за этим чудом также можно онлайн на сайте и в мобильном приложении НТВ.
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