«Могут обнять, поцеловать»: к чему в городах ЧМ-2018 готовят сотрудников туристической полиции

В России начался новый этап подготовки к чемпионату мира по футболу. На этот раз в центре внимания — сотрудники полиции. В ближайшее время во всех городах мундиаля должны появиться специальные туристические подразделения. Стражам порядка предстоит освоить как минимум английский язык.
Минуя и алфавит, и неправильные глаголы, сочинские полицейские на первом занятии ищут верные слова для футбольных болельщиков. Подобные уроки английского в ближайшее время пройдут у десятков полицейских Петербурга, Казани и других городов, принимающих матчи мундиаля. Чтобы попасть в туристическую полицию, нужно владеть хотя бы базовыми знаниями английского языка.
В том, что такие люди у них есть, в МВД не сомневаются. Ведь московские патрули турполиции уже 4 года дозором обходят пешеходные зоны центра столицы, общаясь с интуристами.
Подсказать итальянцу как пройти к билетной кассе, показать румыну ближайшую станцию метро — за 12 часов дежурства инспектор туристической полиции Роман Степанов проходит 20 километров и чаще исполняет обязанности гида, нежели полицейского. А если на пути встречается китайская делегация, приходится и моделью работать.
В туристической полиции он с 2014 года. И за это время успел пообщаться с гостями двух международных турниров. Сначала в 2016 году, когда в Москву на чемпионат мира приезжали поклонники хоккея, и год спустя, когда на Кубок конфедераций съехались футбольные фанаты.
Роман Степанов: «Туристы из стран Северной Европы сдержанны, а если брать туристов из Южной Европы, они часто входят в личную зону, могут, как у меня было, обнять, поцеловать».
В этом подразделении офицерские звания присваивают не за выслугу лет, а по мере изучения новых языков. Поэтому в отряде почти все полиглоты. В нагрузку к английскому учат испанский, французский, кто-то даже китайский.
С каждым годом Россия становится все популярнее у иностранных туристов. Только в 2017 году страну посетили 24 миллионов человек. Так что появление туристической полиции — это не роскошь, а необходимость.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Владимира Аракелова.
В том, что такие люди у них есть, в МВД не сомневаются. Ведь московские патрули турполиции уже 4 года дозором обходят пешеходные зоны центра столицы, общаясь с интуристами.
Подсказать итальянцу как пройти к билетной кассе, показать румыну ближайшую станцию метро — за 12 часов дежурства инспектор туристической полиции Роман Степанов проходит 20 километров и чаще исполняет обязанности гида, нежели полицейского. А если на пути встречается китайская делегация, приходится и моделью работать.
В туристической полиции он с 2014 года. И за это время успел пообщаться с гостями двух международных турниров. Сначала в 2016 году, когда в Москву на чемпионат мира приезжали поклонники хоккея, и год спустя, когда на Кубок конфедераций съехались футбольные фанаты.
Роман Степанов: «Туристы из стран Северной Европы сдержанны, а если брать туристов из Южной Европы, они часто входят в личную зону, могут, как у меня было, обнять, поцеловать».
В этом подразделении офицерские звания присваивают не за выслугу лет, а по мере изучения новых языков. Поэтому в отряде почти все полиглоты. В нагрузку к английскому учат испанский, французский, кто-то даже китайский.
С каждым годом Россия становится все популярнее у иностранных туристов. Только в 2017 году страну посетили 24 миллионов человек. Так что появление туристической полиции — это не роскошь, а необходимость.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Владимира Аракелова.
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