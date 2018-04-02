Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
2 апреля, 23:30
Запуск корабля Dragon к МКС
    •  

    Во всех городах ЧМ-2018 появится туристическая полиция

    комментировать

    Во всех городах ЧМ-2018 появится туристическая полиция

    Во всех городах <nobr>ЧМ-2018</nobr> появится туристическая полиция

    Подразделения туристической полиции появятся во всех городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Соответствующее распоряжение подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

    Задача туристической полиции — круглосуточное реагирование на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля. Эти стражи порядка будут носить нарукавную повязку установленного образца.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД России, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение».

    В столице с августа 2014 года функции туристической полиции выполняет 3-й батальон 1-го оперативного полка полиции. Его сотрудники владеют навыками общения на английском, французском, испанском и китайском языках.

    В Санкт-Петербурге, Казани и Сочи подразделения туристической полиции будут сформированы из сотрудников патрульно-постовой службы полиции не позднее 5 мая. В остальных городах — позднее.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru