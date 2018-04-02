Во всех городах ЧМ-2018 появится туристическая полиция

Подразделения туристической полиции появятся во всех городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Соответствующее распоряжение подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Задача туристической полиции — круглосуточное реагирование на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля. Эти стражи порядка будут носить нарукавную повязку установленного образца.



Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД России, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение».



В столице с августа 2014 года функции туристической полиции выполняет 3-й батальон 1-го оперативного полка полиции. Его сотрудники владеют навыками общения на английском, французском, испанском и китайском языках.



В Санкт-Петербурге, Казани и Сочи подразделения туристической полиции будут сформированы из сотрудников патрульно-постовой службы полиции не позднее 5 мая. В остальных городах — позднее.



ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.