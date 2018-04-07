СМИ: Трамп начал готовиться к даче показаний по «делу РФ»

Президент США Дональд Трамп начал подготовку к возможной даче показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016 года.
По информации CNN, Трамп только начал подготовку. Советники и юрисконсульты обсуждают с главой государства круг тем, которые могут заинтересовать спецпрокурора Мюллера на допросе.
Официально президент Дональд Трамп не заявлял о согласии лично дать показания спецпрокурору.
В США ранее неоднократно звучали заявления о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Москва публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал расследование Мюллера «охотой на ведьм».
Официально президент Дональд Трамп не заявлял о согласии лично дать показания спецпрокурору.
В США ранее неоднократно звучали заявления о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Москва публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал расследование Мюллера «охотой на ведьм».
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