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7 апреля, 13:15
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    СМИ: Трамп начал готовиться к даче показаний по «делу РФ»

    4 комментария

    СМИ: Трамп начал готовиться к даче показаний по «делу РФ»

    СМИ: Трамп начал готовиться к даче показаний по «делу РФ»

    Президент США Дональд Трамп начал подготовку к возможной даче показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016 года.

    По информации CNN, Трамп только начал подготовку. Советники и юрисконсульты обсуждают с главой государства круг тем, которые могут заинтересовать спецпрокурора Мюллера на допросе.

    Официально президент Дональд Трамп не заявлял о согласии лично дать показания спецпрокурору.

    В США ранее неоднократно звучали заявления о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Москва публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал расследование Мюллера «охотой на ведьм».

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