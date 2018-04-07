Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    Шварценеггера выписали из больницы после операции

    комментировать

    Шварценеггера выписали из больницы после операции

    Шварценеггера выписали из больницы после операции

    Популярный американский актер Арнольд Шварценеггер выписался из больницы Лос-Анджелеса после операции на открытом сердце.

    Представитель звезды Дэниел Кетчелл в своем Twitter сообщил, что 70-летний Шварценеггер отправился домой.


    Ранее сообщалось, что Шварценеггер лег в больницу на операцию по замене клапана катетера. В ходе процедуры возникли осложнения, но все завершилось благополучно. Очнувшись после операции, Шварценеггер произнес: I’m back (Я вернулся, — ред.), что является явной отсылкой к культовой фразе его персонажа в фильме «Терминатор».

    Это не первая операция на сердце для Шварценеггера. В 1997 году актеру проводили операцию по замене аортального клапана.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru