Шварценеггера выписали из больницы после операции

Популярный американский актер Арнольд Шварценеггер выписался из больницы
Лос-Анджелеса после операции на открытом сердце.
Представитель звезды Дэниел Кетчелл в своем Twitter сообщил, что 70-летний Шварценеггер отправился домой.
Ранее сообщалось, что Шварценеггер лег в больницу на операцию по замене клапана катетера. В ходе процедуры возникли осложнения, но все завершилось благополучно. Очнувшись после операции, Шварценеггер произнес: I’m back (Я вернулся, — ред.), что является явной отсылкой к культовой фразе его персонажа в фильме «Терминатор».
Это не первая операция на сердце для Шварценеггера. В 1997 году актеру проводили операцию по замене аортального клапана.
Update: @Schwarzenegger is headed home! https://t.co/QWeG8C82M7— Daniel Ketchell (@ketch) 6 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Шварценеггер лег в больницу на операцию по замене клапана катетера. В ходе процедуры возникли осложнения, но все завершилось благополучно. Очнувшись после операции, Шварценеггер произнес: I’m back (Я вернулся, — ред.), что является явной отсылкой к культовой фразе его персонажа в фильме «Терминатор».
Это не первая операция на сердце для Шварценеггера. В 1997 году актеру проводили операцию по замене аортального клапана.
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