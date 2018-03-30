Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце

СМИ сообщают, что Шварценеггер изначально лег в больницу
Лос-Анджелеса на экспериментальную операцию для замены клапана катетера.
По информации TMZ, доктора были готовы к тому, что операция по замене клапана могла пойти не по плану, и «быстро решили, что Арнольду необходима экстренная операция на открытом сердце», которая длилась несколько часов.
Отмечается, что операция была «экспериментальной» и в ее ходе возникли осложнения. Тем не менее сейчас 70-летний Шварценеггер находится в стабильном состоянии.
Это не первая операция на сердце у Шварценеггера. В 1997 году актеру проводили операцию по замене аортального клапана.
Отмечается, что операция была «экспериментальной» и в ее ходе возникли осложнения. Тем не менее сейчас 70-летний Шварценеггер находится в стабильном состоянии.
Это не первая операция на сердце у Шварценеггера. В 1997 году актеру проводили операцию по замене аортального клапана.
Комментарии