Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Минкульт поддержал критиков реставрации «Монрепо». Ленинградская область, Минкульт РФ, парки и скверы, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинкульт поддержал критиков реставрации «Монрепо»

    Минкульт поддержал критиков реставрации «Монрепо»

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    Минкульт поддержал критиков реставрации «Монрепо»

    Минкульт поддержал критиков реставрации «Монрепо»

    Минкульт поддержал критиков реставрации «Монрепо»

      Противники реставрации парка «Монрепо», вызвавшей неоднозначную реакцию в обществе, заручились поддержкой Министерства культуры. Решение было принято на заседании рабочей группы, которое сегодня прошло в Москве.

      Как рассказал глава петербургского отделения Международного совета по охране памятников Сергей Горбатенко, представители ведомства не только признали многочисленные недостатки в проекте воссоздания парка, но и выступили за приостановку работ.

      Однако это еще не означает, что реставрировать «Монрепо» не будут. Специалисты Минкульта также поддержали создание научно-методического совета, куда войдут в том числе и представители ИКОМОС.

      Напомним: представителей профессионального сообщества и жителей Выборга возмутила концепция воссоздания парка. Многие сочли спорной вырубку нескольких тысяч деревьев, а также реконструкции исторических зданий, расположенных на территории, при которой их якобы могут разобрать полностью.

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