Минкульт поддержал критиков реставрации «Монрепо»

Противники реставрации парка «Монрепо», вызвавшей неоднозначную реакцию в обществе, заручились поддержкой Министерства культуры. Решение было принято на заседании рабочей группы, которое сегодня прошло в Москве.
Как рассказал глава петербургского отделения Международного совета по охране памятников Сергей Горбатенко, представители ведомства не только признали многочисленные недостатки в проекте воссоздания парка, но и выступили за приостановку работ.
Однако это еще не означает, что реставрировать «Монрепо» не будут. Специалисты Минкульта также поддержали создание научно-методического совета, куда войдут в том числе и представители ИКОМОС.
Напомним: представителей профессионального сообщества и жителей Выборга возмутила концепция воссоздания парка. Многие сочли спорной вырубку нескольких тысяч деревьев, а также реконструкции исторических зданий, расположенных на территории, при которой их якобы могут разобрать полностью.
Однако это еще не означает, что реставрировать «Монрепо» не будут. Специалисты Минкульта также поддержали создание научно-методического совета, куда войдут в том числе и представители ИКОМОС.
Напомним: представителей профессионального сообщества и жителей Выборга возмутила концепция воссоздания парка. Многие сочли спорной вырубку нескольких тысяч деревьев, а также реконструкции исторических зданий, расположенных на территории, при которой их якобы могут разобрать полностью.
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