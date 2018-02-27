Возрождение или уничтожение: архитекторы спорят о масштабной реставрации парка «Монрепо»

В знаменитом парке «Монрепо» в Ленобласти грядет масштабная реставрация, которую музей-заповедник ждал почти век. Уникальный образец садово-паркового искусства не приводился в порядок с момента передачи этих 35 гектаров в собственность России. Правда, остается много вопросов, главный из которых — нужно ли было вырубать около 2 тысяч деревьев?

К работам готовились почти 20 лет. Сами авторы проекта стараются не употреблять слово реставрация. Чаще можно услышать термины воссоздание, восстановление и возрождение. Вторую жизнь парку «Монрепо», что в переводе с французского означает мое отдохновение, подарят в 2019 году, потратив почти два миллиарда рублей.



Но масштабные работы встревожили местных жителей. В парке вырубаются деревья (среди них ценнейшая черная ольха и сосны), разбираются деревянные исторические постройки.



Как сообщает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, авторы проекта решили сохранить дошедшую до нас планировочную структуру парка и показать все периоды развития этого организма. Начиная с XVIII века, то есть со времен первой регулярной планировки загородной дачи Ступишина (коменданта Выборгской крепости), и до расцвета фамильной усадьбы президента Академии наук барона Николаи, который превратил любимое поместье в уникальный образец пейзажного садово-паркового искусства.



Евгений Труфанов, экс-директор музея-заповедника «Парк „Монрепо“»: «И тут мы призываем к разговору и здравый смысл, и доктора. Какие деревья больные и аварийные?»



Еще 20 лет назад на месте воссозданного храма Нептуна был густой еловый лес. Тогда финский садово-парковый колледж провел ландшафтные и санитарные рубки под руководством хранителя парка. Освободить скальные панорамы от хаотичной зелени, которая, словно кулисы, перекрыла видовые композиции, необходимо и сейчас. Причем со всех сторон.



Живописный пейзаж и эффектные панорамы должны открываться не только с высоких скал или смотровых площадок. Проектировщики просят также не забывать, что видовые точки на парк «Монрепо» должны быть и с обратной стороны — на те объекты, которые просматриваются от Сайменского канала и бухты Защитной. С середины XIX века это главный судоходный путь в Выборгский порт, а сейчас эта морская панорама — еще один объект охраны.



Подробности — в репортаже НТВ.