Аваков заявил о подготовке к операции по «освобождению Донбасса»

Арсен Аваков заявил, что силы МВД Украины готовятся к новой операции в Донбассе.
Глава МВД Украины сообщил о подготовке операции по возвращению Донбасса. Заявление Авакова размещено на его странице в Facebook.
Арсен Аваков: «Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту».
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в мае он намерен подписать указ об окончании так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начать операцию объединенных сил с более «эффективными мерами по применению вооруженных сил».
Арсен Аваков: «Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту».
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в мае он намерен подписать указ об окончании так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начать операцию объединенных сил с более «эффективными мерами по применению вооруженных сил».
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