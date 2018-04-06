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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Аваков заявил о подготовке к операции по «освобождению Донбасса»

    7 комментариев

    Аваков заявил о подготовке к операции по «освобождению Донбасса»

    Аваков заявил о подготовке к операции по «освобождению Донбасса»

    Арсен Аваков заявил, что силы МВД Украины готовятся к новой операции в Донбассе.

    Глава МВД Украины сообщил о подготовке операции по возвращению Донбасса. Заявление Авакова размещено на его странице в Facebook.

    Арсен Аваков: «Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту».

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