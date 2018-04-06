Путин вручил премии авторам произведений для детей и молодым деятелям культуры

Сегодня Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества. На торжественной церемонии президент отметил, что они внесли большой вклад в воспитание граждан нашей страны.
Одновременное вручение двух премий — это не совпадение. В Кремле сегодня награждали и молодых деятелей культуры, и тех, кто уже долго создает произведения для детей. Поколения разные, и о том, что их объединяет, говорил Владимир Путин.
Владимир Путин: «Всех вас объединяет верность отечественной культуре, ее великая гуманитарная миссия, ее значимость для сбережения России нашего народа. Вы служите культуре беззаветно и честно, и ваши блестящие достижения добавили ей очень много самобытных ярких граней и страниц».
Один из первых награжденных — премьер Большого театра Денис Родькин, ему еще 28 не исполнилось. Родькин — практически бессменный партнер знаменитой примы Светланы Захаровой. За несколько дней до награждения съемочная группа НТВ побывала на их репетиции. Даже вне сцены и без привычных костюмов танец все равно завораживает, отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Иван Трушкин: «Как вы запоминаете эти движения?»
Денис Родькин: «Это запоминается, наверное, так же, как ты учишь язык. Постепенно ты учишь-учишь какой-то спектакль, и, кажется, что ты ничего не понимаешь, у тебя движения совсем не ложатся. А на следующий день приходишь, и руки и ноги сами работают».
Софья Кондратьева работает в музее-заповеднике «Дивногорье» — это горы из мела белого цвета. В одной из гор находится пещерная церковь — ей почти 200 лет. В советское время она была в запустении, но сейчас отреставрирована. Владимира Путина рассказ Кондратьевой о пещерах заинтересовал.
Владимир Путин: «Вы сами в эти пещеры забираетесь?»
Софья Кондратьева: «Конечно».
Владимир Путин: «Не страшно?»
Софья Кондратьева: «Страшно только первое время».
Композитора Алексея Рыбникова награждали за произведения для детей. Песенка Буратино — или «Песенка Красной Шапочки» — это же все он. Но Иван Трушкин спросил про другую — очень грустную — сказку: как веселый на бумаге Мюнхгаузен вышел у него таким пронзительным.
Алексей Рыбников: «Это все было искрометно весело. Мы все, когда он читал это, хохотали буквально через каждые три минуты. Потом, когда начали ставить этот спектакль в Театре российской армии, ведь там он первый раз появился, я почему-то взял и написал совсем другую музыку — грустную. Музыка — это отдельный персонаж, она дает герою совершенно другую окраску».
Среди награжденных также оказались пусть и не столь известные публике, но не менее деятельные люди. Награду получил Владимир Чикишев, директор нижегородского интерната для глухих. Отметили и режиссера Дину Великовскую — ее анимационные фильмы получили немало призов в Европе.
Владимир Путин: «Всех вас объединяет верность отечественной культуре, ее великая гуманитарная миссия, ее значимость для сбережения России нашего народа. Вы служите культуре беззаветно и честно, и ваши блестящие достижения добавили ей очень много самобытных ярких граней и страниц».
Один из первых награжденных — премьер Большого театра Денис Родькин, ему еще 28 не исполнилось. Родькин — практически бессменный партнер знаменитой примы Светланы Захаровой. За несколько дней до награждения съемочная группа НТВ побывала на их репетиции. Даже вне сцены и без привычных костюмов танец все равно завораживает, отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Иван Трушкин: «Как вы запоминаете эти движения?»
Денис Родькин: «Это запоминается, наверное, так же, как ты учишь язык. Постепенно ты учишь-учишь какой-то спектакль, и, кажется, что ты ничего не понимаешь, у тебя движения совсем не ложатся. А на следующий день приходишь, и руки и ноги сами работают».
Софья Кондратьева работает в музее-заповеднике «Дивногорье» — это горы из мела белого цвета. В одной из гор находится пещерная церковь — ей почти 200 лет. В советское время она была в запустении, но сейчас отреставрирована. Владимира Путина рассказ Кондратьевой о пещерах заинтересовал.
Владимир Путин: «Вы сами в эти пещеры забираетесь?»
Софья Кондратьева: «Конечно».
Владимир Путин: «Не страшно?»
Софья Кондратьева: «Страшно только первое время».
Композитора Алексея Рыбникова награждали за произведения для детей. Песенка Буратино — или «Песенка Красной Шапочки» — это же все он. Но Иван Трушкин спросил про другую — очень грустную — сказку: как веселый на бумаге Мюнхгаузен вышел у него таким пронзительным.
Алексей Рыбников: «Это все было искрометно весело. Мы все, когда он читал это, хохотали буквально через каждые три минуты. Потом, когда начали ставить этот спектакль в Театре российской армии, ведь там он первый раз появился, я почему-то взял и написал совсем другую музыку — грустную. Музыка — это отдельный персонаж, она дает герою совершенно другую окраску».
Среди награжденных также оказались пусть и не столь известные публике, но не менее деятельные люди. Награду получил Владимир Чикишев, директор нижегородского интерната для глухих. Отметили и режиссера Дину Великовскую — ее анимационные фильмы получили немало призов в Европе.
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