Путин рассказал об особенном культурном коде россиян

Президент Владимир Путин в Кремле вручил премии в области литературы и искусства для детей и юношества.
Среди награжденных — режиссер и художник анимационного кино Дина Вельковская. Она получила премию за развитие отечественного анимационного искусства. Выступая с речью, она рассказала об особенном культурном коде россиян, и ее слова запомнились президенту Владимиру Путину.
Дина Вельковская: «Ведь это уникальное явление — российское анимационное кино. Мы выросли, столько поколений людей выросло на этом кино, и мы разговариваем все фразами из анимационного кино. Это какие-то коды, которые делают нас особенными».
Она добавила, что без поддержки государства российское анимационное и авторское кино не могло бы существовать, передает РИА Новости. В свою очередь глава государства, завершая церемонию награждения, вспомнил о словах Вельковской.
Владимир Путин: «Первая наша лауреат замечательные слова сказала о нашем коде, который делает нас особенными. Вот этот код, он складывается из поколения в поколение, и каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным. И вы вносите в это огромный вклад. Большое вам спасибо!»
Премия президента в области литературы и искусства присуждается с 2013 года. За минувшие годы награды были присуждены 14 деятелям культуры.
Дина Вельковская: «Ведь это уникальное явление — российское анимационное кино. Мы выросли, столько поколений людей выросло на этом кино, и мы разговариваем все фразами из анимационного кино. Это какие-то коды, которые делают нас особенными».
Она добавила, что без поддержки государства российское анимационное и авторское кино не могло бы существовать, передает РИА Новости. В свою очередь глава государства, завершая церемонию награждения, вспомнил о словах Вельковской.
Владимир Путин: «Первая наша лауреат замечательные слова сказала о нашем коде, который делает нас особенными. Вот этот код, он складывается из поколения в поколение, и каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным. И вы вносите в это огромный вклад. Большое вам спасибо!»
Премия президента в области литературы и искусства присуждается с 2013 года. За минувшие годы награды были присуждены 14 деятелям культуры.
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