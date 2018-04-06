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7 апреля, 13:15
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    Пожар на складе в Нижнем Новгороде потушен

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    Пожар на складе в Нижнем Новгороде потушен

    Пожар на складе в Нижнем Новгороде потушен

    Пожар на складе в Нижнем Новгороде потушен
  • Фото: niann.ru

    • Пожарные ликвидировали крупное возгорание на складе в Канавинском районе Нижнего Новгорода, который принадлежит ЗАО «Деревообрабатывающий комбинат №78».

    На складе деревообрабатывающего комбината в Нижнем Новгороде произошел пожар. Площадь возгорания составляла порядка 300 кв. метров. К 8:47 пожарным удалось локализовать пламя. А к 9:27 специалисты справились с отрытым горением, передает ТАСС.

    ГУ МЧС по Нижегородской области: «В 10:26 мск — ликвидация последствий пожара. В результате пожара сгорела кровля здания».

    По данным спасателей, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовали более 120 сотрудников МЧС, а также было задействовано 38 единиц техники.

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