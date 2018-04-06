В Нижнем Новгороде тушат крупный пожар

В Канавинском районе Нижнего Новгорода утром в пятницу загорелся склад.

Возгорание возникло в здании деревообрабатывающего комбината на ул. Вторчермета. Объявлен повышенный уровень сложности пожара. Предварительно, погибших и пострадавших нет.



ГУ МЧС РФ по Нижегородской области: «Пожарные работают по третьему номеру сложности. Принимаются меры по недопущению распространения огня. Угрозы жилым домам нет, пострадавших нет».



В Сети появились первые фото с места ЧП, столб дыма виден в нескольких районах города.