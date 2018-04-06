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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    В Нижнем Новгороде тушат крупный пожар

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    • Фото: Варвара Балуева , Катюшка Агапова / vk.com
    В Нижнем Новгороде тушат крупный пожар

    В Нижнем Новгороде тушат крупный пожар

    В Нижнем Новгороде тушат крупный пожар
  • Фото: Варвара Балуева , Катюшка Агапова / vk.com

    • В Канавинском районе Нижнего Новгорода утром в пятницу загорелся склад.

    Возгорание возникло в здании деревообрабатывающего комбината на ул. Вторчермета. Объявлен повышенный уровень сложности пожара. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

    ГУ МЧС РФ по Нижегородской области: «Пожарные работают по третьему номеру сложности. Принимаются меры по недопущению распространения огня. Угрозы жилым домам нет, пострадавших нет».

    В Сети появились первые фото с места ЧП, столб дыма виден в нескольких районах города.

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