Юлия Богданова, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ «Зимняя вишня»), которую обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, останется под арестом.
Такое решение вынес Кемеровский областной суд. Адвокаты обвиняемой просили отменить решение суда первой инстанции и избрать для своей подопечной более мягкую меру пресечения. Обвиняемая отмечала, что у нее на попечении находится ребенок, кроме того, есть сердечное заболевание.
Однако суд не нашел оснований для изменения постановления суда первой инстанции.
Яна Паршина, судья: «Суд… постановил: постановление Заводского районного суда города Кемерово от 31 марта 2018 года в отношении Богдановой оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения».
Также Кемеровский областной суд оставил под арестом Игоря Полозиненко, руководителя компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием системы пожарной безопасности в торговом центре, сообщает ТАСС.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. В России был объявлен общенациональный траур.
Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено 7 фигурантам, все они арестованы до 25 мая 2018 года. Шесть из них в понедельник и вторник направили апелляционные жалобы на арест.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Однако суд не нашел оснований для изменения постановления суда первой инстанции.
Яна Паршина, судья: «Суд… постановил: постановление Заводского районного суда города Кемерово от 31 марта 2018 года в отношении Богдановой оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения».
Также Кемеровский областной суд оставил под арестом Игоря Полозиненко, руководителя компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием системы пожарной безопасности в торговом центре, сообщает ТАСС.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. В России был объявлен общенациональный траур.
Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено 7 фигурантам, все они арестованы до 25 мая 2018 года. Шесть из них в понедельник и вторник направили апелляционные жалобы на арест.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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