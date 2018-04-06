Мухтар. Новый след <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    Гендиректору компании — собственника «Зимней вишни» не удалось оспорить арест

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Дмитрий Виноградов
    Гендиректору компании — собственника «Зимней вишни» не удалось оспорить арест

    Гендиректору компании — собственника «Зимней вишни» не удалось оспорить арест

    Гендиректору компании — собственника «Зимней вишни» не удалось оспорить арест
  • Фото: РИА Новости © 2018, Дмитрий Виноградов

    • Юлия Богданова, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ «Зимняя вишня»), которую обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, останется под арестом.

    Такое решение вынес Кемеровский областной суд. Адвокаты обвиняемой просили отменить решение суда первой инстанции и избрать для своей подопечной более мягкую меру пресечения. Обвиняемая отмечала, что у нее на попечении находится ребенок, кроме того, есть сердечное заболевание.

    Однако суд не нашел оснований для изменения постановления суда первой инстанции.

    Яна Паршина, судья: «Суд… постановил: постановление Заводского районного суда города Кемерово от 31 марта 2018 года в отношении Богдановой оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения».

    Также Кемеровский областной суд оставил под арестом Игоря Полозиненко, руководителя компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием системы пожарной безопасности в торговом центре, сообщает ТАСС.

    смотретьТолько боль и слезы: скорбь по жертвам трагедии в Кемерове объединила россиян
    Только боль и слезы: скорбь по жертвам трагедии в Кемерове объединила россиян
    Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. В России был объявлен общенациональный траур.

    смотретьЭкс-начальница кемеровского Госстройнадзора ограждала «Зимнюю вишню» от проверок из-за сына
    Экс-начальница кемеровского Госстройнадзора ограждала «Зимнюю вишню» от проверок из-за сына
    Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено 7 фигурантам, все они арестованы до 25 мая 2018 года. Шесть из них в понедельник и вторник направили апелляционные жалобы на арест.

    #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Новости по теме

    Пожар в ТЦ в Кемерове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru