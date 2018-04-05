Как за госизмену: Путин призвал ужесточить наказание на антимонопольные нарушения

Владимир Путин призвал ужесточить наказание за нарушение антимонопольного законодательство и не допустить сращивания бизнеса и государства.
Говоря об ужесточении антимонопольных законов, президент привел в пример страны с развитой рыночной экономикой.
Владимир Путин, президент РФ: «По поводу ужесточения законодательства антимонопольного: мы с вами хорошо знаем, во всяком случае те, кто этим занимался, как складывалось антимонопольное законодательство в тех странах, которые сегодня называют странами с развитой рыночной экономикой. Более жестокое наказание, чем нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство».
При этом глава государства подчеркнул, что роль Федеральной антимонопольной службе (ФАС) можно усилить, однако превращать ее в правоохранительную структуру не стоит.
Кроме того, выступая на Госсовете по вопросу развития конкуренции, Путин отметил, что картельные сговоры, которые наносят огромный урон экономике, не происходят без участия органов власти, передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: « Это есть сращивание бизнеса и государства в плохом смысле этого слова, с чем мы должны бороться и чего мы не должны допускать в нашей экономике, в нашей стране».
Владимир Путин, президент РФ: «По поводу ужесточения законодательства антимонопольного: мы с вами хорошо знаем, во всяком случае те, кто этим занимался, как складывалось антимонопольное законодательство в тех странах, которые сегодня называют странами с развитой рыночной экономикой. Более жестокое наказание, чем нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство».
При этом глава государства подчеркнул, что роль Федеральной антимонопольной службе (ФАС) можно усилить, однако превращать ее в правоохранительную структуру не стоит.
Кроме того, выступая на Госсовете по вопросу развития конкуренции, Путин отметил, что картельные сговоры, которые наносят огромный урон экономике, не происходят без участия органов власти, передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: « Это есть сращивание бизнеса и государства в плохом смысле этого слова, с чем мы должны бороться и чего мы не должны допускать в нашей экономике, в нашей стране».
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