«Ущерб колоссальный»: Путин указал на «картелизацию» российской экономики

Владимир Путин раскритиковал «картелизацию» наиболее конкурентных областей российской экономики и региональный протекционизм.
По словам президента, сегодня наблюдается ситуация, когда госкомпании вытесняют малый и средний бизнес. В результате происходит монополизация и картелизация рынков.
Владимир Путин, президент РФ: «Государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес. Фактически, вытесняют его с рынков, монополизируя эти рынки. Как следствие, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрывается предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела».
В результате, подчеркнул глава государства, «ущерб для экономики страны колоссальный, мы его просто не ощущаем, не чувствуем».
Также, выступая на заседании Госсовета, посвященном развитию конкуренции, президент назвал недопустимым региональный протекционизм. Путин подчеркнул, что местные власти не должны вводить дискриминационные ограничения для предпринимателей из других регионов или вводить запреты на ввоз определенных товаров.
Владимир Путин, президент РФ: «Я хочу, чтобы вы сейчас ко мне все повернулись и услышали — местный производитель это значит российский, не какой-то квасной. Мы наблюдаем такой региональный протекционизм даже у тех регионов, которые у нас в передовиках находятся. Это абсолютно недопустимо».
По словам Путина, «тепличные условиях для „своих“ коверкают конкурентную среду», что приводит к снижению эффективности региональных компаний, передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес. Фактически, вытесняют его с рынков, монополизируя эти рынки. Как следствие, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрывается предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела».
В результате, подчеркнул глава государства, «ущерб для экономики страны колоссальный, мы его просто не ощущаем, не чувствуем».
Также, выступая на заседании Госсовета, посвященном развитию конкуренции, президент назвал недопустимым региональный протекционизм. Путин подчеркнул, что местные власти не должны вводить дискриминационные ограничения для предпринимателей из других регионов или вводить запреты на ввоз определенных товаров.
Владимир Путин, президент РФ: «Я хочу, чтобы вы сейчас ко мне все повернулись и услышали — местный производитель это значит российский, не какой-то квасной. Мы наблюдаем такой региональный протекционизм даже у тех регионов, которые у нас в передовиках находятся. Это абсолютно недопустимо».
По словам Путина, «тепличные условиях для „своих“ коверкают конкурентную среду», что приводит к снижению эффективности региональных компаний, передает «Интерфакс».
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