Захарова выложила в Facebook британскую «пробирку позора»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «пробиркой позора» удаленный твит британского министерства иностранных дел о российском происхождении «Новичка».
На свой странице в Facebook Захарова опубликовала скриншот удаленной записи, в которой говорится, что к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна Россия, и это якобы доказано в британской военной лаборатории Портон-Даун.
Мария Захарова, МИД РФ: «У Великобритании теперь есть своя „пробирка позора“. Вот этот удаленный твит британского МИД о том, что лаборатория Портон-Дауна установила принадлежность вещества, которым были, по словам Лондона, отравлены Скрипали, России. Лжецы».
Таким образом, Захарова сравнила нынешнюю ситуацию со знаменитой историей 2003 года, когда перед вторжением США в Ирак тогдашний американский госсекретарь Колин Пауэлл тряс в Совбезе ООН пробиркой с белым порошком, доказывая, что у Саддама Хусейна есть лаборатории по изготовлению оружия массового поражения. После свержения Саддама оказалось, что таких лабораторий в Ираке нет.
Напомним, накануне выяснилось, что МИД Великобритании удалил из своего Twitter сообщение от 22 марта о том, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. Как объяснили в ведомстве, твит был записан со слов посла Великобритании в России Лори Бристоу во время его онлайн-выступления и спустя две недели вдруг выяснилось, что запись «неточно передавала» его слова.
Однако причина, скорее всего, в другом. Днем ранее глава лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил: эксперты так и не смогли доказать, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены Скрипаль и его дочь, было произведено в России.
Мария Захарова, МИД РФ: «У Великобритании теперь есть своя „пробирка позора“. Вот этот удаленный твит британского МИД о том, что лаборатория Портон-Дауна установила принадлежность вещества, которым были, по словам Лондона, отравлены Скрипали, России. Лжецы».
Таким образом, Захарова сравнила нынешнюю ситуацию со знаменитой историей 2003 года, когда перед вторжением США в Ирак тогдашний американский госсекретарь Колин Пауэлл тряс в Совбезе ООН пробиркой с белым порошком, доказывая, что у Саддама Хусейна есть лаборатории по изготовлению оружия массового поражения. После свержения Саддама оказалось, что таких лабораторий в Ираке нет.
Напомним, накануне выяснилось, что МИД Великобритании удалил из своего Twitter сообщение от 22 марта о том, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. Как объяснили в ведомстве, твит был записан со слов посла Великобритании в России Лори Бристоу во время его онлайн-выступления и спустя две недели вдруг выяснилось, что запись «неточно передавала» его слова.
Однако причина, скорее всего, в другом. Днем ранее глава лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил: эксперты так и не смогли доказать, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены Скрипаль и его дочь, было произведено в России.
Комментарии