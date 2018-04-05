Нефть дорожает на фоне данных о запасах нефти в США

Цены на черное золото эталонных марок устремились вверх. Инвесторы отреагировали на позитивные данные о сокращении товарных запасов углеводородов в Соединенных Штатах.
На Лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне подорожали до 68 долларов 36 центов за баррель (+0,50%). На электронных торгах в Нью-Йорке нефть WTI с поставкой в мае выросла в цене до 63 долларов 67 центов за баррель (+0,47%).
Накануне июньская Brent подешевела на 0,2% и стоила 68 долларов 2 цента за баррель, WTI закончила торги на отметке в 63 доллара 37 центов за баррель (-0,2%). По оценкам аналитиков, черное золото вчера дешевело из-за опасений эскалации торгового противостояния США и Китая и влияния их споров на другие страны.
Сегодня же мировые цены на углеводороды растут благодаря неожиданному снижению запасов сырья в США. Как стало известно из отчета американского Минэнерго, запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 4,62 миллиона баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 2 миллиона баррелей.
Накануне июньская Brent подешевела на 0,2% и стоила 68 долларов 2 цента за баррель, WTI закончила торги на отметке в 63 доллара 37 центов за баррель (-0,2%). По оценкам аналитиков, черное золото вчера дешевело из-за опасений эскалации торгового противостояния США и Китая и влияния их споров на другие страны.
Сегодня же мировые цены на углеводороды растут благодаря неожиданному снижению запасов сырья в США. Как стало известно из отчета американского Минэнерго, запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 4,62 миллиона баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 2 миллиона баррелей.
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