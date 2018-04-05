Масштабный пожар в тюменском гипермаркете детских товаров локализован

Специалистам МЧС удалось локализовать масштабный пожар в Тюмени. Магазин детских товаров Rich Family полностью выгорел. Эксперты берут пробы воздуха.
В МЧС сообщили, что площадь пожара в одноэтажном здании на Кремлевской улице в Тюмени превысила 3 тысячи квадратных метров. Располагавшийся по этому адресу магазин детских товаров Rich Family уничтожен огнем. В здании обрушилась кровля.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области: «Для ликвидации пожара было создано 5 звеньев газодымозащитной службы. Всего на ликвидации пожара было задействовано 67 человек личного состава, 26 единиц специальной и вспомогательной техники МЧС. Силами пожарного гарнизона пожар был локализован в 1:25 местного времени. Общая площадь пожара составила более 3 тысяч квадратных метров».
Специалисты берут пробы воздуха. В МЧС подчеркнули, что, несмотря на масштаб пожара, экологическая обстановка в городе не нарушена. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, угрозы здоровью населения нет, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области: «На месте пожара проведены замеры загрязнения воздуха Тюменской областной службой экстренного реагирования. Для оценки обстановки и проведения разведки применялся беспилотный летательный аппарат. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет».
Эксперты МЧС определят причину возникновения пожара в гипермаркете детских товаров после окончательной ликвидации возгорания.
В одноэтажном панельном здании магазина Rich Family, расположенном на Кремлевской улице Тюмени, находились более 40 тысяч наименований детских товаров. Очевидцы сняли масштабный пожар на видео, и выложили кадры в соцсетях.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области: «Для ликвидации пожара было создано 5 звеньев газодымозащитной службы. Всего на ликвидации пожара было задействовано 67 человек личного состава, 26 единиц специальной и вспомогательной техники МЧС. Силами пожарного гарнизона пожар был локализован в 1:25 местного времени. Общая площадь пожара составила более 3 тысяч квадратных метров».
Специалисты берут пробы воздуха. В МЧС подчеркнули, что, несмотря на масштаб пожара, экологическая обстановка в городе не нарушена. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, угрозы здоровью населения нет, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области: «На месте пожара проведены замеры загрязнения воздуха Тюменской областной службой экстренного реагирования. Для оценки обстановки и проведения разведки применялся беспилотный летательный аппарат. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет».
Эксперты МЧС определят причину возникновения пожара в гипермаркете детских товаров после окончательной ликвидации возгорания.
В одноэтажном панельном здании магазина Rich Family, расположенном на Кремлевской улице Тюмени, находились более 40 тысяч наименований детских товаров. Очевидцы сняли масштабный пожар на видео, и выложили кадры в соцсетях.
Комментарии