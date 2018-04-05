В Тюмени пылает магазин детских товаров: видео

Крупный пожар произошел в ночь на четверг в Тюмени. Горит магазин детских товаров. С огнем борются более 60 пожарных.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в магазине детских товаров Rich Family в Тюмени поступило на пульт дежурного в 00:15.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области: «05 апреля в 00:15 в Тюмени на Кремлевской улице произошел пожар в магазине игрушек Rich Family. В тушении пожара задействованы 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются».
Очевидцы сообщают, что площадь пожара превысила три тысячи метров. Официальных данных МЧС о масштабах возгорания пока нет, но на кадрах, снятых очевидцами, видно, что громадное здание полностью охвачено огнем. Также сообщается, что в нем обрушилась крыша.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области: «05 апреля в 00:15 в Тюмени на Кремлевской улице произошел пожар в магазине игрушек Rich Family. В тушении пожара задействованы 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются».
Очевидцы сообщают, что площадь пожара превысила три тысячи метров. Официальных данных МЧС о масштабах возгорания пока нет, но на кадрах, снятых очевидцами, видно, что громадное здание полностью охвачено огнем. Также сообщается, что в нем обрушилась крыша.
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