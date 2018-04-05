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7 апреля, 13:15
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    В Тюмени пылает магазин детских товаров: видео. МЧС, Тюмень, магазины, пожарная охрана, пожары, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Тюмени пылает магазин детских товаров: видео

    В Тюмени пылает магазин детских товаров: видео

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    • Фото: ПОДСЛУШАНО ТЮМЕНЬ , ЧП Ямал / vk.com
    В Тюмени пылает магазин детских товаров: видео

    В Тюмени пылает магазин детских товаров: видео

    В Тюмени пылает магазин детских товаров: видео
    • Фото: ПОДСЛУШАНО ТЮМЕНЬ , ЧП Ямал / vk.com

      • Крупный пожар произошел в ночь на четверг в Тюмени. Горит магазин детских товаров. С огнем борются более 60 пожарных.

      Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в магазине детских товаров Rich Family в Тюмени поступило на пульт дежурного в 00:15.

      Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области: «05 апреля в 00:15 в Тюмени на Кремлевской улице произошел пожар в магазине игрушек Rich Family. В тушении пожара задействованы 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются».

      Очевидцы сообщают, что площадь пожара превысила три тысячи метров. Официальных данных МЧС о масштабах возгорания пока нет, но на кадрах, снятых очевидцами, видно, что громадное здание полностью охвачено огнем. Также сообщается, что в нем обрушилась крыша.

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