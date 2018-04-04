Цена метро: со строителями петербургской подземки не спешат рассчитываться по долгам

В Дзержинском районном суде началось рассмотрение дела, которое может дискредитировать высокопоставленных петербургских чиновников, метростроителей и представителей надзорных служб. Всех тех, кто говорил, что перед компанией
«СМУ-11 Метрострой» начали гасить долги.
В начале весны рабочие остановили проходку между строящимися станциями «Театральная» и «Горный институт» именно из-за того, что им не платили. И, как уверяют сотрудники «СМУ-11», с осени и до конца зимы подрядчик задолжал им около 70 миллионов рублей.
По подсчетам крановщика «СМУ-11 Метрострой» Андрея Мещерякова, с сентября прошлого года компания задолжала ему без малого 300 тысяч рублей. Это зарплата за отработанное и выплаты за время приостановки работы из-за долгов. Углубляться в расчеты метростроителей теперь предстоит Дзержинскому суду.
Андрей Мещеряков, крановщик ЗАО «СМУ-11 Метрострой»: «Спустя два месяца мне позвонил коллега. Сказал, что пришло какое-то пояснение. Мол, по зарплате мы рассчитались, а то, что вы сидите дома по 142-й статье ТК, это не зарплата. Поэтому выходите на работу».
В противном случае, грозило увольнение за прогул. В «СМУ-11» после того как работу приостановили сотни сотрудников, очевидно, крепко задумались: этак можно сорвать сроки по стратегическим и для метростроителей, и для города подрядам. Руководство стало знакомить проходчиков с таким распоряжением.
Из распоряжения генерального директора ЗАО «СМУ-11 Метрострой» от 22.03.2018: «Шахты по строительству метрополитена в силу Градостроительного кодекса относятся к особо опасным и технически сложным объектам. В соответствии с этой нормой Трудовой кодекс РФ запрещает проведение забастовок, а также приостановку работ в случае задержки выплаты зарплаты более 15 дней лицам, работающим на опасных производственных объектах».
Не испугавшиеся увольнения сотрудники рассказывают: задержки выплат бывали и раньше. Всё началось где-то с
2014–2015-го. От нескольких недель до пары месяцев. Но в том году гендиректор «СМУ-11» попал под следствие за неуплату налогов на сумму свыше 700 миллионов рублей. Его взяли под домашний арест, а счета компании заморозили. И с тех пор не зарплата — одни слезы.
Алексей Аверьянов, сотрудник ЗАО «СМУ-11 Метрострой»: «Перед этим где-то с июня начались задержки. И в тот момент, когда мы объявили забастовку, был долг за июль. Нам его выплатили только в ноябре».
В петербургском «Метрострое» ситуацию с долгами в «СМУ-11» не комментируют: мол, организация сторонняя, самостоятельная, ее кухня «Метростроя» не касается. Однако ведь до того, как «СМУ-11» стало самостоятельным юридическим лицом, оно было подразделением «Метростроя». «Метрострой» же выступал основным учредителем компании в 2007 году. В такой ситуации можно и дальше ничего не комментировать: народная молва сама ответит на все вопросы.
Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв о тех, кто знает, что нам стоит метро построить.
По подсчетам крановщика «СМУ-11 Метрострой» Андрея Мещерякова, с сентября прошлого года компания задолжала ему без малого 300 тысяч рублей. Это зарплата за отработанное и выплаты за время приостановки работы из-за долгов. Углубляться в расчеты метростроителей теперь предстоит Дзержинскому суду.
Андрей Мещеряков, крановщик ЗАО «СМУ-11 Метрострой»: «Спустя два месяца мне позвонил коллега. Сказал, что пришло какое-то пояснение. Мол, по зарплате мы рассчитались, а то, что вы сидите дома по 142-й статье ТК, это не зарплата. Поэтому выходите на работу».
В противном случае, грозило увольнение за прогул. В «СМУ-11» после того как работу приостановили сотни сотрудников, очевидно, крепко задумались: этак можно сорвать сроки по стратегическим и для метростроителей, и для города подрядам. Руководство стало знакомить проходчиков с таким распоряжением.
Из распоряжения генерального директора ЗАО «СМУ-11 Метрострой» от 22.03.2018: «Шахты по строительству метрополитена в силу Градостроительного кодекса относятся к особо опасным и технически сложным объектам. В соответствии с этой нормой Трудовой кодекс РФ запрещает проведение забастовок, а также приостановку работ в случае задержки выплаты зарплаты более 15 дней лицам, работающим на опасных производственных объектах».
Не испугавшиеся увольнения сотрудники рассказывают: задержки выплат бывали и раньше. Всё началось где-то с
Алексей Аверьянов, сотрудник ЗАО «СМУ-11 Метрострой»: «Перед этим где-то с июня начались задержки. И в тот момент, когда мы объявили забастовку, был долг за июль. Нам его выплатили только в ноябре».
В петербургском «Метрострое» ситуацию с долгами в «СМУ-11» не комментируют: мол, организация сторонняя, самостоятельная, ее кухня «Метростроя» не касается. Однако ведь до того, как «СМУ-11» стало самостоятельным юридическим лицом, оно было подразделением «Метростроя». «Метрострой» же выступал основным учредителем компании в 2007 году. В такой ситуации можно и дальше ничего не комментировать: народная молва сама ответит на все вопросы.
Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв о тех, кто знает, что нам стоит метро построить.
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