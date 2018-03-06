С долгами по зарплате петербургский «Метрострой» рассчитается через приставов

Первая и вторая смена рабочих
«СМУ-11 Метрострой» отказалась выходить на работу. Людям не платили по три месяца. Теперь финансовые проблемы субподрядчика, возникшие из-за уголовного дела его гендиректора, разрешит сам «Метрострой».
О приостановке работ сотрудники проходческой компании предупреждали руководство «СМУ-11 Метрострой» неоднократно. Но, похоже, сегодня терпение лопнуло, и они написали заявление в прокуратуру.
Возможно, невольным катализатором невыхода в забой стало еще и вчерашнее заявление вице-губернатора Игоря Албина, что петербургская подземка строится ударными темпами. Ее финансирование стабильное и достаточное. А конфликтную ситуацию с возможной приостановкой работ чиновник облек в дипломатические формы.
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Любая стройка — это живой организм, живой процесс».
Этому живому организму необходимо выплатить 51 миллион рублей. Именно столько должны рабочим. И деньги вроде бы есть, но они заблокированы из-за финансовых проблем генерального директора компании-субподрядчика «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова.
Его подозревают в неуплате налогов, и соответствующие органы не нашли ничего лучше как в одно мгновение заморозить все счета предприятия. При чём здесь сотрудники, как-то никому не пришло в голову. Поэтому сегодня под землю спустились лишь несколько человек, чтобы поддерживать сервисные работы проходческого щита.
Алексей Фальк, сотрудник проходческой компании: «Забои остановились. И щит в данный момент тоже стоит».
Понимая, что этот ультиматум шаг очень серьезный, (остановка щита на несколько дней ставит под угрозу не только сроки выполнения работ, но и безопасное состояние тоннеля) деньги из своего кармана достал уже подрядчик стройки «Метрострой». Но и в этом случае финансовая бюрократическая машина усложняет процесс выплат. Оказалась задействована даже служба судебных приставов.
Екатерина Гигиняк, начальник службы по связям с общественностью ОАО «Метрострой»: «Служба судебных приставов Санкт-Петербурга получила на свой спецсчет средства „СМУ-11“, предусмотренные на зарплату. И со своего счета будет выдавать эти деньги. Каждый сотрудник их получит. Когда это произойдет, сказать сложно. Передвижение денежных средств — система многоступенчатая».
Учитывая, что петербургское метро практически всегда рождается в муках, станция «Театральная» не исключение. Сроки ввода ее в эксплуатацию ни один раз переносились. Сегодня «Метрострой» выдвинул встречный ультиматум. В том случае, если субподрядчик «СМУ-11» не сможет по той или иной причине выполнить свои обязательства, «Метрострой» его заменит.
Но даже и эта жесткость в заявлении не повлияла на решение рабочих второй смены. После часового обсуждения ситуации люди решили поддержать своих товарищей, которые утром приостановили работу. Не спускаясь в шахту метрополитена, все стали расходиться по домам, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.
Возможно, невольным катализатором невыхода в забой стало еще и вчерашнее заявление вице-губернатора Игоря Албина, что петербургская подземка строится ударными темпами. Ее финансирование стабильное и достаточное. А конфликтную ситуацию с возможной приостановкой работ чиновник облек в дипломатические формы.
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Любая стройка — это живой организм, живой процесс».
Этому живому организму необходимо выплатить 51 миллион рублей. Именно столько должны рабочим. И деньги вроде бы есть, но они заблокированы из-за финансовых проблем генерального директора компании-субподрядчика «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова.
Его подозревают в неуплате налогов, и соответствующие органы не нашли ничего лучше как в одно мгновение заморозить все счета предприятия. При чём здесь сотрудники, как-то никому не пришло в голову. Поэтому сегодня под землю спустились лишь несколько человек, чтобы поддерживать сервисные работы проходческого щита.
Алексей Фальк, сотрудник проходческой компании: «Забои остановились. И щит в данный момент тоже стоит».
Понимая, что этот ультиматум шаг очень серьезный, (остановка щита на несколько дней ставит под угрозу не только сроки выполнения работ, но и безопасное состояние тоннеля) деньги из своего кармана достал уже подрядчик стройки «Метрострой». Но и в этом случае финансовая бюрократическая машина усложняет процесс выплат. Оказалась задействована даже служба судебных приставов.
Екатерина Гигиняк, начальник службы по связям с общественностью ОАО «Метрострой»: «Служба судебных приставов Санкт-Петербурга получила на свой спецсчет средства „СМУ-11“, предусмотренные на зарплату. И со своего счета будет выдавать эти деньги. Каждый сотрудник их получит. Когда это произойдет, сказать сложно. Передвижение денежных средств — система многоступенчатая».
Учитывая, что петербургское метро практически всегда рождается в муках, станция «Театральная» не исключение. Сроки ввода ее в эксплуатацию ни один раз переносились. Сегодня «Метрострой» выдвинул встречный ультиматум. В том случае, если субподрядчик «СМУ-11» не сможет по той или иной причине выполнить свои обязательства, «Метрострой» его заменит.
Но даже и эта жесткость в заявлении не повлияла на решение рабочих второй смены. После часового обсуждения ситуации люди решили поддержать своих товарищей, которые утром приостановили работу. Не спускаясь в шахту метрополитена, все стали расходиться по домам, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.
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