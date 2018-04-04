СМИ: забастовка железнодорожников обойдется Франции потерей не менее 720 млн евро

Эксперты оценили финансовые потери Франции в результате всеобщей забастовки железнодорожников.
Французская пресса подводит итоги первого дня общенациональной забастовки железнодорожников. По оценкам руководства Французского общества железных дорог (SNCF), каждый день стачки будет обходиться государству финансовыми потерями более 20 млн евро. Французские профсоюзы уже заявили, что всеобщая забастовка железнодорожников будет проводиться с интервалами до 28 июня, в среднем, по 2 раза в неделю. Это 36 дней, которые принесут финансовые потери не только железнодорожным компаниям, но и предприятиям промышленности, которым предстоит столкнуться с массовыми опозданиями сотрудников по всей стране.
Кроме того, из-за того, что тысячи пассажиров вынуждены пересесть на автомобили, во вторник во Франции были зарегистрированы рекордные пробки. В столичном регионе Иль-де-Франс общая протяженность заторов на дорогах составила к вечеру вторника 365 километров, пишет ТАСС со ссылкой на французские СМИ.
По данным французских профсоюзов, в первый день стачки во вторник на работу не вышли 34% железнодорожников Франции. Однако на некоторых направлениях во вторник не вышли на линии до половины поездов.
Забастовка железнодорожников также угрожает крупными потерями для туристической индустрии Франции, масштаб которых еще только предстоит оценить.
Напомним, французские профсоюзы бастуют против железнодорожной реформы, которая предполагает, в частности, введение в отрасль конкуренции, а также устранение правого статуса железнодорожника, который дает ряд социальных льгот. Общенациональная забастовка железнодорожников совпала с акциями протеста в других отраслях: четвертый день бастует часть персонала крупнейшей авиакомпании Air France. К протестующим присоединились студенты и преподаватели. Готовятся к забастовке и сотрудники коммунальных служб. Акции протеста прошли в десятках французских городов. В Париже акция протеста переросла в уличные беспорядки.
Кроме того, из-за того, что тысячи пассажиров вынуждены пересесть на автомобили, во вторник во Франции были зарегистрированы рекордные пробки. В столичном регионе Иль-де-Франс общая протяженность заторов на дорогах составила к вечеру вторника 365 километров, пишет ТАСС со ссылкой на французские СМИ.
По данным французских профсоюзов, в первый день стачки во вторник на работу не вышли 34% железнодорожников Франции. Однако на некоторых направлениях во вторник не вышли на линии до половины поездов.
Забастовка железнодорожников также угрожает крупными потерями для туристической индустрии Франции, масштаб которых еще только предстоит оценить.
Напомним, французские профсоюзы бастуют против железнодорожной реформы, которая предполагает, в частности, введение в отрасль конкуренции, а также устранение правого статуса железнодорожника, который дает ряд социальных льгот. Общенациональная забастовка железнодорожников совпала с акциями протеста в других отраслях: четвертый день бастует часть персонала крупнейшей авиакомпании Air France. К протестующим присоединились студенты и преподаватели. Готовятся к забастовке и сотрудники коммунальных служб. Акции протеста прошли в десятках французских городов. В Париже акция протеста переросла в уличные беспорядки.
Комментарии