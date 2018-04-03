В Париже бастующие железнодорожники устроили массовые беспорядки

Парижским полицейским пришлось применить газ против железнодорожников, вышедших на демонстрацию против планов правительства реформировать отрасль. Манифестация переросла в массовые беспорядки.
В массовых забастовках против реформы отрасли участвуют несколько тысяч французских железнодорожников. Во многих городах к протестующим присоединились студенты, преподаватели, а также сотрудники авиакомпании Air France. Забастовки проходят в Лилле, Бордо, Тулузе и других крупных городах Франции. В Париже манифестация переросла в уличные беспорядки.
По данным телеканала BFM, между Восточным вокзалом и вокзалом Сен-Лазар группа радикально настроенных молодых людей в черных масках начала громить витрины магазинов, переворачивать урны и бросать бутылки в полицейских. В ответ стражам порядка пришлось разогнать протестующих дубинками.
После того как митинг закончился, радикалы не стали расходиться. Они устроили штурм полицейского ограждения и забросали правоохранителей петардами. В ответ те применили слезоточивый газ.
Отмечается, что из-за массовых забастовок отменено более 80% скоростных поездов, до 87% междугородных рейсов Intercite и до 70% региональных электропоездов TER. Также отменены до 25% поездов Eurostar, которые соединяют Париж и Брюссель с Лондоном.
Ожидается, что подобные забастовки будут проводиться во Франции в течение ближайших трех месяцев.
Железнодорожная реформа предполагает, в частности, введение в отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правого статуса железнодорожника, который дает ряд льгот.
По данным телеканала BFM, между Восточным вокзалом и вокзалом Сен-Лазар группа радикально настроенных молодых людей в черных масках начала громить витрины магазинов, переворачивать урны и бросать бутылки в полицейских. В ответ стражам порядка пришлось разогнать протестующих дубинками.
После того как митинг закончился, радикалы не стали расходиться. Они устроили штурм полицейского ограждения и забросали правоохранителей петардами. В ответ те применили слезоточивый газ.
Отмечается, что из-за массовых забастовок отменено более 80% скоростных поездов, до 87% междугородных рейсов Intercite и до 70% региональных электропоездов TER. Также отменены до 25% поездов Eurostar, которые соединяют Париж и Брюссель с Лондоном.
Ожидается, что подобные забастовки будут проводиться во Франции в течение ближайших трех месяцев.
Железнодорожная реформа предполагает, в частности, введение в отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правого статуса железнодорожника, который дает ряд льгот.
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