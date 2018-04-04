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    Полиция: открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube женщина покончила с собой

    1 комментарий
    Полиция: открывшая стрельбу в <nobr>штаб-квартире</nobr> YouTube женщина покончила с собой

    Полиция: открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube женщина покончила с собой

    Полиция: открывшая стрельбу в <nobr>штаб-квартире</nobr> YouTube женщина покончила с собой
  • Фото: Associated Press © 2018, Jeff Chiu

    • Шеф полиции калифорнийского городка Сан-Бруно сообщил журналистам первые подробности происшествия со стрельбой, которая произошла в штаб-квартире компании YouTube.

    Телеканал АBC News передает со ссылкой на слова шефа полиции городка Сан-Бруно, что женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире компании YouTube, мертва. Предполагается, что она покончила с собой.

    В полицию поступили сразу несколько звонков с сообщениями о стрельбе в офисе YouTube. Первые полицейские прибыли на место происшествия через две минуты и увидели, что «многочисленные сотрудники выбегают из здания».

    Эд Барберини, шеф полиции Сан-Бруно: «Полицейские методично обыскали здание компании YouTube, чтобы убедиться, что подозреваемая была одна».

    смотретьСМИ сообщают о десятках пострадавших при стрельбе в штаб-квартире YouTube
    СМИ сообщают о десятках пострадавших при стрельбе в штаб-квартире YouTube
    Также Барберини сообщил на пресс-конференции, что в калифорнийские больницы были доставлены четверо пострадавших с огнестрельными ранениями. Один из них находится в критическом состоянии. Ранее некоторые американские СМИ со слов очевидцев сообщали о десятках пострадавших.

    По словам представителя калифорнийской полиции, на месте происшествия работают следователи.

    Президент США уже проинформирован о происшествии. На своей странице в Twitter Трамп выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в Сан-Бруно.

    Дональд Трамп, президент США: «Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно. Все наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал. Выражаю благодарность нашим замечательным сотрудникам правоохранительных органов и тем, кто первым отреагировал на происходящее».




    смотретьОчевидцы: в штаб-квартире YouTube произошла стрельба
    Очевидцы: в штаб-квартире YouTube произошла стрельба
    Сотрудники компании YouTube написали в соцсетях о стрельбе, которая произошла в штаб-квартире компании в Калифорнии. Многие заперлись в своих офисах. Прибывшая полиция эвакуировала сотрудников из здания. Местным жителям рекомендовали избегать район места происшествия, который был оцеплен. Также сообщалось, что стрельбу в здании интернет-сервиса YouTube в американском Сан-Бруно предположительно, открыла «белая женщина в темной одежде».

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