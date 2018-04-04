Полиция: открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube женщина покончила с собой

Шеф полиции калифорнийского городка
Сан-Бруно сообщил журналистам первые подробности происшествия со стрельбой, которая произошла в штаб-квартире компании YouTube.
Телеканал АBC News передает со ссылкой на слова шефа полиции городка Сан-Бруно, что женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире компании YouTube, мертва. Предполагается, что она покончила с собой.
В полицию поступили сразу несколько звонков с сообщениями о стрельбе в офисе YouTube. Первые полицейские прибыли на место происшествия через две минуты и увидели, что «многочисленные сотрудники выбегают из здания».
Эд Барберини, шеф полиции Сан-Бруно: «Полицейские методично обыскали здание компании YouTube, чтобы убедиться, что подозреваемая была одна».
Также Барберини сообщил на пресс-конференции, что в калифорнийские больницы были доставлены четверо пострадавших с огнестрельными ранениями. Один из них находится в критическом состоянии. Ранее некоторые американские СМИ со слов очевидцев сообщали о десятках пострадавших.
По словам представителя калифорнийской полиции, на месте происшествия работают следователи.
Президент США уже проинформирован о происшествии. На своей странице в Twitter Трамп выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в Сан-Бруно.
Дональд Трамп, президент США: «Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно. Все наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал. Выражаю благодарность нашим замечательным сотрудникам правоохранительных органов и тем, кто первым отреагировал на происходящее».
Сотрудники компании YouTube написали в соцсетях о стрельбе, которая произошла в штаб-квартире компании в Калифорнии. Многие заперлись в своих офисах. Прибывшая полиция эвакуировала сотрудников из здания. Местным жителям рекомендовали избегать район места происшествия, который был оцеплен. Также сообщалось, что стрельбу в здании интернет-сервиса YouTube в американском Сан-Бруно предположительно, открыла «белая женщина в темной одежде».
В полицию поступили сразу несколько звонков с сообщениями о стрельбе в офисе YouTube. Первые полицейские прибыли на место происшествия через две минуты и увидели, что «многочисленные сотрудники выбегают из здания».
Эд Барберини, шеф полиции Сан-Бруно: «Полицейские методично обыскали здание компании YouTube, чтобы убедиться, что подозреваемая была одна».
Также Барберини сообщил на пресс-конференции, что в калифорнийские больницы были доставлены четверо пострадавших с огнестрельными ранениями. Один из них находится в критическом состоянии. Ранее некоторые американские СМИ со слов очевидцев сообщали о десятках пострадавших.
По словам представителя калифорнийской полиции, на месте происшествия работают следователи.
Президент США уже проинформирован о происшествии. На своей странице в Twitter Трамп выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в Сан-Бруно.
Дональд Трамп, президент США: «Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно. Все наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал. Выражаю благодарность нашим замечательным сотрудникам правоохранительных органов и тем, кто первым отреагировал на происходящее».
Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 апреля 2018 г.
Сотрудники компании YouTube написали в соцсетях о стрельбе, которая произошла в штаб-квартире компании в Калифорнии. Многие заперлись в своих офисах. Прибывшая полиция эвакуировала сотрудников из здания. Местным жителям рекомендовали избегать район места происшествия, который был оцеплен. Также сообщалось, что стрельбу в здании интернет-сервиса YouTube в американском Сан-Бруно предположительно, открыла «белая женщина в темной одежде».
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