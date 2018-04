Очевидцы: в штаб-квартире YouTube произошла стрельба

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.

Safe. Got evacuated it. Outside now. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 апреля 2018 г.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) 3 апреля 2018 г.

Представители компании YouTube пишут в соцсетях о стрельбе, которая произошла в штаб-квартире компании в Калифорнии. Многие заперлись в своих офисах до выяснения причин происходящего., сотрудник компании YouTube: «Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего места слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами».К офису компании прибыло большое количество полицейских машин.Позже этот же работник компании YouTube написал, что его вместе с коллегами уже вывели из здания, и что он находится в безопасности.: «В безопасности. Был эвакуирован. Нахожусь снаружи».Комментариев о происшествии от полиции Сан-Бруно в Калифорнии пока нет. СМИ пишут, что полиция ведет расследование происшествия. Правоохранители порекомендовали местным жителям не приближаться к месту происшествия.Известно, что в штаб-квартире компании YouTube работает около 1700 сотрудников. Некоторые из них сообщают в соцсетях, что видели в здании пятна крови.Корпорация Google, которая является материнской компанией YouTube, заявляет, что следит за ситуацией и будет публиковать информацию о происходящем по мере ее появления.