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    Очевидцы: в штаб-квартире YouTube произошла стрельба. YouTube, США, соцсети, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы: в штаб-квартире YouTube произошла стрельба

    Очевидцы: в штаб-квартире YouTube произошла стрельба

    2 комментария
    • Фото: @Nasreen_and_I , @erinjeanc / twitter.com
    Очевидцы: в <nobr>штаб-квартире</nobr> YouTube произошла стрельба

    Очевидцы: в штаб-квартире YouTube произошла стрельба

    Очевидцы: в <nobr>штаб-квартире</nobr> YouTube произошла стрельба
    • Фото: @Nasreen_and_I , @erinjeanc / twitter.com

      • Сотрудники YouTube сообщили в соцсетях о стрельбе, которая произошла в здании штаб-квартиры компании.

      Представители компании YouTube пишут в соцсетях о стрельбе, которая произошла в штаб-квартире компании в Калифорнии. Многие заперлись в своих офисах до выяснения причин происходящего.

      Вадим Лаврусик, сотрудник компании YouTube: «Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего места слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами».




      К офису компании прибыло большое количество полицейских машин.

      Позже этот же работник компании YouTube написал, что его вместе с коллегами уже вывели из здания, и что он находится в безопасности.

      Вадим Лаврусик: «В безопасности. Был эвакуирован. Нахожусь снаружи».




      Комментариев о происшествии от полиции Сан-Бруно в Калифорнии пока нет. СМИ пишут, что полиция ведет расследование происшествия. Правоохранители порекомендовали местным жителям не приближаться к месту происшествия.




      Известно, что в штаб-квартире компании YouTube работает около 1700 сотрудников. Некоторые из них сообщают в соцсетях, что видели в здании пятна крови.

      Корпорация Google, которая является материнской компанией YouTube, заявляет, что следит за ситуацией и будет публиковать информацию о происходящем по мере ее появления.


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