СМИ сообщают о десятках пострадавших при стрельбе в штаб-квартире YouTube

Стрельбу в здании компании YouTube могла устроить женщина.
Как передает Reuters, в больницу Сан-Франциско привезли пострадавших при стрельбе в штаб-квартире компании YouTube, расположенной в Сан-Бруно. Точное число поступивших в больницу не уточняется. Также неизвестно, идет ли речь о раненых или погибших. NBC News располагает данными о 8 пострадавших, доставленных в больницу.
Очевидцы сообщают в соцсетях о том, что в результате стрельбы пострадали более 40 человек. Официальных подтверждений этой информации пока нет. NBC News располагает данными о 8 пострадавших, доставленных в больницу.
Телеканал ABC News со ссылкой на источники в полиции сообщает, что стрельбу в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в американском Сан-Бруно предположительно, открыла «белая женщина в темной одежде», которая «все еще находится на свободе». По данным других СМИ, открывшая стрельбу женщина мертва.
Подозреваемая вошла в здание через задний вход. По словам очевидцев, всего прозвучало не менее двух десятков выстрелов. Официально эта информация не подтверждена.
Ранее сотрудники компании YouTube написали в соцсетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии. Многие заперлись в своих офисах до выяснения причин происходящего. На место происшествия прибыло большое количество полиции. Сотрудников YouTube эвакуировали из здания. На месте работает полицейский спецназ. Правоохранители порекомендовали местным жителям избегать район места происшествия.
Очевидцы сообщают в соцсетях о том, что в результате стрельбы пострадали более 40 человек. Официальных подтверждений этой информации пока нет. NBC News располагает данными о 8 пострадавших, доставленных в больницу.
Телеканал ABC News со ссылкой на источники в полиции сообщает, что стрельбу в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в американском Сан-Бруно предположительно, открыла «белая женщина в темной одежде», которая «все еще находится на свободе». По данным других СМИ, открывшая стрельбу женщина мертва.
Подозреваемая вошла в здание через задний вход. По словам очевидцев, всего прозвучало не менее двух десятков выстрелов. Официально эта информация не подтверждена.
Ранее сотрудники компании YouTube написали в соцсетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии. Многие заперлись в своих офисах до выяснения причин происходящего. На место происшествия прибыло большое количество полиции. Сотрудников YouTube эвакуировали из здания. На месте работает полицейский спецназ. Правоохранители порекомендовали местным жителям избегать район места происшествия.
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