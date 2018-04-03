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    Глава ЦИК вручила Путину удостоверение избранного президента

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Глава ЦИК вручила Путину удостоверение избранного президента

    Глава ЦИК вручила Путину удостоверение избранного президента

    Глава ЦИК вручила Путину удостоверение избранного президента
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Состоялась встреча Владимира Путина с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. На встрече глава ЦИК вручила Путину удостоверение избранного президента России.

    Председатель ЦИК поздравила Владимира Путина с победой на выборах и отметила, что выборы прошли беспрецедентно открыто, а уровень доверия населения к избирательной системе страны впервые превысил 80%, сообщается на сайте Кремля.

    Элла Памфилова: «На самом деле, действительно очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы — до 88%. То есть достоверность выборов поддерживают подавляющее большинство наших граждан, и впервые до 88% дошло».

    Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что прошедшие выборы стали самыми чистыми и прозрачными за всю историю России.

    Владимир Путин: «Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации».

    Выборы президента России состоялись 18 марта. Убедительную победу, по итогам голосования, одержал Владимир Путин, получив 76,69% голосов.

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