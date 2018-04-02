Турция выдала разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую»

Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую».
Как передает ТАСС, проект АЭС, который реализует «Росатом», был признан регулятором соответствующим всем принятым в Турции требованиям.
Ожидается, что церемония по закладке фундамента АЭС «Аккую» пройдет во вторник с участием президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Атомная электростанция «Аккую» возводится на южном побережье Турции по российскому проекту. Она будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью почти в пять тысяч мегаватт, стоимость проекта оценивается в 20 млрд долларов.
Ожидается, что церемония по закладке фундамента АЭС «Аккую» пройдет во вторник с участием президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Атомная электростанция «Аккую» возводится на южном побережье Турции по российскому проекту. Она будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью почти в пять тысяч мегаватт, стоимость проекта оценивается в 20 млрд долларов.
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