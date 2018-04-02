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    Путин и Эрдоган запустят строительство первого энергоблока АЭС «Аккую»

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    Путин и Эрдоган запустят строительство первого энергоблока АЭС «Аккую»

    Путин и Эрдоган запустят строительство первого энергоблока АЭС «Аккую»

    Президент РФ Владимир Путин 3–4 апреля 2018 года посетит Анкару по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что в столице Турции состоится заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Ожидается, что Путин и Эрдоган дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции «Аккую». Это произойдет в формате видеоконференции.

    Ожидается, что также состоится вторая трехсторонняя встреча глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

    Кроме этого, запланирована беседа Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани, в ходе которой будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки дня.

    Атомная электростанция «Аккую» возводится на южном побережье Турции по российскому проекту. Она будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью почти в пять тысяч мегаватт, стоимость проекта оценивается в 20 млрд долларов.

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