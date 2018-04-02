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    Минтранс закрыл для Tajik Air и Somon Air еще несколько российских направлений

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    Минтранс закрыл для Tajik Air и Somon Air еще несколько российских направлений

    Минтранс закрыл для Tajik Air и Somon Air еще несколько российских направлений

    Минтранс РФ с 5 апреля отзывают допуски на ряд маршрутов в российские города для таджикских авиакомпаний Tajik Air и Somon Air.

    Речь идет о рейсах Новосибирск — Душанбе, Новосибирск — Худжанд и Москва — Душанбе.

    В ведомстве объяснили, что отзывают ранее выданные допуски, так как не получили официальной реакции таджикских авиавластей на предложение о проведении переговоров.

    Проблемы между авиационными властями России и Таджикистана начались в середине марта, когда таджикская сторона отказала авиакомпании «Уральские авиалинии» в полетах из нескольких городов РФ, обвинив российскую сторону в попытках нарушить паритет полетов.

    Минтранс РФ в ответ приостановил с 1 апреля полеты Tajik Air и Somon Air в 10 городов России. Таджикистан с 2 апреля отозвал ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд у пяти российских авиакомпаний — «Уральских авиалиний», «ЮТэйр», «Сибири», «Северного ветра» и «Глобуса».

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