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    Somon Air и Tajik Air приостанавливают полеты в несколько городов России

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    Somon Air и Tajik Air приостанавливают полеты в несколько городов России

    Somon Air и Tajik Air приостанавливают полеты в несколько городов России

    Таджикские авиакомпании Somon Air и Tajik Air с 2 апреля приостанавливают полеты в несколько российских городов. Перевозчики объяснили, что вынуждены это сделать на основании телеграммы Росавиации.

    В список попали рейсы в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на полеты по маршруту Худжанд — Москва — Худжанд.

    Из телеграммы Росавиации следует, что рейсы авиакомпаний Somon Air и Tajik Air по некоторым маршрутам обеспечиваться не будут, так как авиационные власти Таджикистана не удовлетворили заявки авиакомпании «Уральские авиалинии».

    «Уральские авиалинии» подали заявку на полеты по направлениям Пермь — Душанбе, Краснодар — Худжанд и Жуковский — Куляб, которые в данный момент не выполняет ни одна другая авиакомпания. Кроме того, «Уральские авиалинии» запросили постоянное разрешение на полеты между Челябинском и Душанбе, так как сейчас выполняют эти рейсы на основе разовых разрешений.

    Однако Таджикистан заявку «Уральских авиалиний» не утвердил. В ответ Минтранс РФ заявил, что готов на зеркальные меры.

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