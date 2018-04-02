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    ЦБ дополнительно докапитализирует «Промсвязьбанк» на 130 млрд рублей

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    ЦБ дополнительно докапитализирует «Промсвязьбанк» на 130 млрд рублей

    ЦБ дополнительно докапитализирует «Промсвязьбанк» на 130 млрд рублей

    Санируемый «Промсвязьбанк» будет дополнительно докапитализирован на 130 млрд рублей, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев. Объем предыдущей докапитализации составил 113,4 млрд рублей.

    Дополнительную докапитализацию планируется провести за счет выкупа с баланса санируемых банков ОФЗ, которыми банки были докапитализированы по программе Агентства страхования вкладов.

    Василий Поздышев: «В настоящее время на докапитализацию „Промсвязьбанка“ понадобилось 113,4 млрд рублей. Мы предполагаем дополнительную докапитализацию „Промсвязьбанка“ еще на 130 млрд рублей. Это будет сделано путем ОФЗ, которые Банк России выкупит с балансов санируемых банков, тех самых ОФЗ, которыми эти банки были докапитализированы. Эти ОФЗ в силу принятого закона будут внесены в виде финансовой помощи в Агентство по страхованию вкладов, и АСВ этими же ОФЗ докапитализирует „Промсвязьбанк“».

    Поздышев добавил, что в настоящее время общая сумма средств, выделенных на докапитализацию трех санируемых банков — «Открытие», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка», составляет 626 млрд рублей. Именно за такую стоимость Центробанк выкупил акции всех этих банков.

    В частности, на докапитализацию группы «Открытие» понадобилось 456 млрд рублей (371 млрд рублей — на банк «Открытие», 66 млрд рублей — на «Росгосстрах», 19 млрд рублей — остальные активы). На докапитализацию «Бинбанка» выделено 56,9 млрд рублей.

    Василий Поздышев: «После того как мы выкупим ОФЗ, докапитализация всех банков, которые мы санируем, будет закончена».

    Зампред ЦБ также сообщил, что в целом за все время Центробанк выделил в виде ликвидности банку «Открытие» 710 млрд рублей, «Бинбанку» — 418 млрд рублей, «Промсвязьбанку» — 330 млрд рублей. При этом Поздышев подчеркнул, что кредиты выдавались в разное время и на разные сроки, «поэтому суммировать эти цифры нет необходимости».

    Как сообщалось ранее, «Промсвязьбанк» станет опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам. Главой временной администрации банка в ближайшее время будет назначен Пётр Фрадков, который сейчас является директором Российского экспортного центра.

    Что касается «Бинбанка», то он будет присоединен к «ФК Открытие» в течение 2018 года.

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