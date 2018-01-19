«Промсвязьбанк» станет опорным банком для гособоронзаказа

Санируемый «Промсвязьбанк» станет опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Об этом объявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Руководителем кредитной организации планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.
Глава Минфина пояснил, что «Промсвязьбанк» по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов.
В Центробанке в свою очередь сообщили, что «Промсвязьбанк» будет докапитализирован и передан в собственность РФ до конца марта. При этом наряду с сопровождением гособоронзаказа банк продолжит осуществлять текущие операции.
«Промсвязьбанк» с 15 декабря санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Потребность в докапитализации банка оценивалась в 100–200 млрд рублей.
Ранее основными владельцами кредитной организации были бизнесмены Дмитрий и Алексей Ананьевы. Временная администрация выявила факты исчезновения в банке кредитных досье корпоративных заемщиков почти на 110 млрд рублей.
Глава Минфина пояснил, что «Промсвязьбанк» по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов.
В Центробанке в свою очередь сообщили, что «Промсвязьбанк» будет докапитализирован и передан в собственность РФ до конца марта. При этом наряду с сопровождением гособоронзаказа банк продолжит осуществлять текущие операции.
«Промсвязьбанк» с 15 декабря санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Потребность в докапитализации банка оценивалась в 100–200 млрд рублей.
Ранее основными владельцами кредитной организации были бизнесмены Дмитрий и Алексей Ананьевы. Временная администрация выявила факты исчезновения в банке кредитных досье корпоративных заемщиков почти на 110 млрд рублей.
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