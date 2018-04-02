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    Пушкинский музей провел экскурсию для детей с аутизмом. дети и подростки, здоровье, искусство, психология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПушкинский музей провел экскурсию для детей с аутизмом

    Пушкинский музей провел экскурсию для детей с аутизмом

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    Пушкинский музей провел экскурсию для детей с аутизмом

    Пушкинский музей провел экскурсию для детей с аутизмом

    Пушкинский музей провел экскурсию для детей с аутизмом

      Юных посетителей с аутизмом пригласили на выставку, посвященную творчеству Рембрандта и Вермеера в Пушкинском музее Москвы.

      Экскурсия проходила по специальной программе. Сотрудники музея использовали жестикуляцию, это помогает детям с аутизмом лучше воспринимать информацию и фокусировать внимание.

      Программы для людей с аутизмом действуют в Пушкинском уже несколько лет. В январе музей подписал меморандум, который предусматривает развитие и совершенствование таких проектов.

      Ровно 10 лет назад Генассамблея ООН учредила Всемирный день распространения информации об аутизме. В настоящее время от этого заболевания страдает каждый сотый ребенок.

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