Пушкинский музей провел экскурсию для детей с аутизмом

Юных посетителей с аутизмом пригласили на выставку, посвященную творчеству Рембрандта и Вермеера в Пушкинском музее Москвы.
Экскурсия проходила по специальной программе. Сотрудники музея использовали жестикуляцию, это помогает детям с аутизмом лучше воспринимать информацию и фокусировать внимание.
Программы для людей с аутизмом действуют в Пушкинском уже несколько лет. В январе музей подписал меморандум, который предусматривает развитие и совершенствование таких проектов.
Ровно 10 лет назад Генассамблея ООН учредила Всемирный день распространения информации об аутизме. В настоящее время от этого заболевания страдает каждый сотый ребенок.
Программы для людей с аутизмом действуют в Пушкинском уже несколько лет. В январе музей подписал меморандум, который предусматривает развитие и совершенствование таких проектов.
Ровно 10 лет назад Генассамблея ООН учредила Всемирный день распространения информации об аутизме. В настоящее время от этого заболевания страдает каждый сотый ребенок.
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