В московском музее дети-аутисты делают первые шаги к искусству

Ровно 10 лет назад Генассамблея ООН учредила Всемирный день распространения информации об аутизме. Сегодня от этого заболевания страдает каждый сотый ребенок. Причины возникновения расстройства до конца не изучены.

Андрей, заметив камеру, отворачивается. Максим все время заглядывает в объектив. Стёпа как будто и вовсе не видит никого вокруг. Аутизм может проявляться по-разному.



Татьяна Иванова, искусствовед Института русского реалистического искусства, автор программ для детей с аутизмом: «Хаотичный набор предметов, звуков, деталей. И в этом мире очень сложно коммуницировать. Поэтому, конечно, для них огромной проблемой является взаимодействие. С другими людьми, со своими ровесниками, в принципе с миром».



Незнакомые места, яркий свет, громкие звуки пугают, а иногда доставляют даже физическую боль. Но это не значит, что детям с аутизмом, например, неинтересно искусство. Медленно, простым языком в одном из московских музеев им рассказывают, чем пейзаж отличается от натюрморта, что такое холст, из чего сделаны краски. Правило «руками не трогать» не действует.



Татьяна Иванова: «У нас был случай, когда ребята были плохо говорящие, им хотелось выразить свои ощущения, свой восторг, они просто подошли к картине и поцеловали ее».



Подробнее — в материале программы.