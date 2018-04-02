Москалькова: Трамп отказался помиловать Ярошенко

Президент США Дональд Трамп не нашел оснований для помилования российского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Татьяна Москалькова: «Я получила ответ от замгоссекретаря по поручению Трампа, они сообщают в очень корректной форме на двух листах о том, что считают осуждение Ярошенко законным и обоснованным, что оно осуществлено в рамках демократических принципов, что доказательства его вины являются достаточными для вынесения приговора».
Что касается условий содержания в тюрьме, то они, по мнению американской стороны, «равные для всех», добавила Москалькова.
Также Москалькова напомнила, что Москва считает вину Ярошенко недоказанной. По ее словам, российский летчик не совершал преступлений на территории США.
Напомним, летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года. Россиянина обвинили в том, что он якобы готовился к контрабанде крупной партии кокаина в США, и приговорили к 20 годам заключения.
Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.
В прошлом году Ярошенко обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой вернуть его в Россию.
Что касается условий содержания в тюрьме, то они, по мнению американской стороны, «равные для всех», добавила Москалькова.
Также Москалькова напомнила, что Москва считает вину Ярошенко недоказанной. По ее словам, российский летчик не совершал преступлений на территории США.
Напомним, летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года. Россиянина обвинили в том, что он якобы готовился к контрабанде крупной партии кокаина в США, и приговорили к 20 годам заключения.
Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.
В прошлом году Ярошенко обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой вернуть его в Россию.
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