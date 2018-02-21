Дипломаты потребовали от США улучшить условия содержания Ярошенко

Российские дипломаты потребовали гуманных условий содержания для Константина Ярошенко, получившего в США
20-летний срок.
Как отметили в посольстве РФ в Вашингтоне, россиянин испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Также дипломаты вновь заявили, что настаивают на возвращении Ярошенко на родину «по гуманитарным основаниям», передает ТАСС.
Напомним, летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года. Россиянина обвинили в том, что он якобы готовился к контрабанде крупной партии кокаина в США, и приговорили к 20 годам заключения.
Ранее сообщалось, что Ярошенко подорвал здоровье в американской тюрьме из-за тяжелых условий содержания. Так, сообщалось, что пилот лишился большей части зубов.
Также дипломаты вновь заявили, что настаивают на возвращении Ярошенко на родину «по гуманитарным основаниям», передает ТАСС.
Напомним, летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года. Россиянина обвинили в том, что он якобы готовился к контрабанде крупной партии кокаина в США, и приговорили к 20 годам заключения.
Ранее сообщалось, что Ярошенко подорвал здоровье в американской тюрьме из-за тяжелых условий содержания. Так, сообщалось, что пилот лишился большей части зубов.
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