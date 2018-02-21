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    Дипломаты потребовали от США улучшить условия содержания Ярошенко

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    Дипломаты потребовали от США улучшить условия содержания Ярошенко

    Дипломаты потребовали от США улучшить условия содержания Ярошенко

    Российские дипломаты потребовали гуманных условий содержания для Константина Ярошенко, получившего в США 20-летний срок.

    Как отметили в посольстве РФ в Вашингтоне, россиянин испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

    Также дипломаты вновь заявили, что настаивают на возвращении Ярошенко на родину «по гуманитарным основаниям», передает ТАСС.

    Напомним, летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года. Россиянина обвинили в том, что он якобы готовился к контрабанде крупной партии кокаина в США, и приговорили к 20 годам заключения.

    смотретьОсужденный в США на 20 лет летчик Ярошенко погибает без еды и воды
    Осужденный в США на 20 лет летчик Ярошенко погибает без еды и воды
    Ранее сообщалось, что Ярошенко подорвал здоровье в американской тюрьме из-за тяжелых условий содержания. Так, сообщалось, что пилот лишился большей части зубов.

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