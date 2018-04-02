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    На Крымском мосту протестировали освещение автодороги. Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Крымском мосту протестировали освещение автодороги

    На Крымском мосту протестировали освещение автодороги

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    • Фото: most.life
    На Крымском мосту протестировали освещение автодороги

    На Крымском мосту протестировали освещение автодороги

    На Крымском мосту протестировали освещение автодороги
    • Фото: most.life

      • Строители выполнили тестовое включение наружного освещения на одном из участков автомобильной трассы Крымского моста.

      Как сообщает информационный центр «Крымский мост», тестовое включение наружного освещения было проведено на четырех пролетах моста на участке ближе к берегу Краснодарского края.

      Из сообщения информационного центра: «Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения. Работы проводились с наступлением темного времени суток и длились около трех часов».

      Освещенность трассы соответствует проектным расчетам. Это было подтверждено замерами, сделанными службой контроля качества.

      Изначально планировалось, что первые авто проедут по мосту в декабре 2018 года, однако позже стало известно, что это может произойти уже в мае. Предполагается, что сначала будет открыт проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов, а в конце года — для грузового транспорта.
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