Путин осмотрел готовую часть Крымского моста

Строители Крымского моста подвели итоги двух лет работы. Сотни инновационных решений и уникальных инженерных операций позволили в кратчайшие сроки проложить путь над морем, несмотря на сложный рельеф и особые климатические условия. Сооружение автомобильной части моста вступило в завершающую стадию: строители кладут асфальт и обустраивают проезжую часть. На главную стройку страны прибыл Владимир Путин.
Компания-подрядчик строительства Крымского моста дает гарантию, что основные конструкции продержатся как минимум 100 лет. А строители совершили почти невозможное. Сроки и так были сжатыми, но работа идет с опережением графика. Притом строительство велось в тяжелейший условиях. Подсчитали, что за последние три месяца было ровно 800 часов шторма, то есть 33 дня ветра, который по силе приближался к ураганному. Но стройка не останавливалась. Президент Путин лично курирует все этапы строительства Крымского моста.
Планировалось, что первые авто проедут по мосту в декабре, однако это может произойти уже в мае. Как отметил президент, хотелось бы, чтобы отдыхающие могли пользоваться мостом уже в летний сезон, передает РИА Новости.
Путин признался, что масштаб строительства впечатляет. Он назвал мост в Крым уникальным сооружением не только для нашей страны.
Владимир Путин: «Надеюсь, что все будет доведено до конца, как положено, в срок или даже раньше срока».
Президент поблагодарил строителей, напомнив, что мост в Крым хотели построить еще «при царе-батюшке». Но планы не были воплощены. В ответ рабочие пригласили главу государства на открытие автомобильной части моста.
Руководитель компании «Стройгазмонтаж», которая является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг рассказал НТВ, как удалось ускорить строительство.
Мост нужен, конечно, не только туристам, которые в ближайшее время на личных автомобилях поедут в Крым с материковой России. Мост — это мощный стимул для развития всего полуострова. Его планировали построить еще в прошлом веке — было разработано три проекта, но смогли возвести его только теперь, когда Крым воссоединился с Россией.
Виктория Плотникова, местная жительница: «Фраза „Вот был бы мост“, мне кажется, звучала в каждой семье нашего города. Стабильность поставок, более доступная логистика, мы надеемся, что будут более конкурентоспособные цены у нас в Крыму».
В начале марта крымчане празднуют четырехлетие «крымской весны». За это время произошли большие перемены. Мост — это еще не все. Ведь к нему ведут километры подъездных путей, они свяжут мост с трассой «Таврида», которая пройдет сквозь весь полуостров.
В планах Путина осмотр не только Крымского моста. Президент побывает в новом терминале аэропорта в Крыму, а вечером примет участие в митинге, который посвящен четырехлетию воссоединения России и Крыма.
Планировалось, что первые авто проедут по мосту в декабре, однако это может произойти уже в мае. Как отметил президент, хотелось бы, чтобы отдыхающие могли пользоваться мостом уже в летний сезон, передает РИА Новости.
Путин признался, что масштаб строительства впечатляет. Он назвал мост в Крым уникальным сооружением не только для нашей страны.
Владимир Путин: «Надеюсь, что все будет доведено до конца, как положено, в срок или даже раньше срока».
Президент поблагодарил строителей, напомнив, что мост в Крым хотели построить еще «при царе-батюшке». Но планы не были воплощены. В ответ рабочие пригласили главу государства на открытие автомобильной части моста.
Руководитель компании «Стройгазмонтаж», которая является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг рассказал НТВ, как удалось ускорить строительство.
Мост нужен, конечно, не только туристам, которые в ближайшее время на личных автомобилях поедут в Крым с материковой России. Мост — это мощный стимул для развития всего полуострова. Его планировали построить еще в прошлом веке — было разработано три проекта, но смогли возвести его только теперь, когда Крым воссоединился с Россией.
Виктория Плотникова, местная жительница: «Фраза „Вот был бы мост“, мне кажется, звучала в каждой семье нашего города. Стабильность поставок, более доступная логистика, мы надеемся, что будут более конкурентоспособные цены у нас в Крыму».
В начале марта крымчане празднуют четырехлетие «крымской весны». За это время произошли большие перемены. Мост — это еще не все. Ведь к нему ведут километры подъездных путей, они свяжут мост с трассой «Таврида», которая пройдет сквозь весь полуостров.
В планах Путина осмотр не только Крымского моста. Президент побывает в новом терминале аэропорта в Крыму, а вечером примет участие в митинге, который посвящен четырехлетию воссоединения России и Крыма.
Крымский мост: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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