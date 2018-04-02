Минфин предложил поднять НДС на московские авиарейсы

Минфин предлагает изменить систему НДС для авиаперевозок. Налог для региональных рейсов хотят обнулить, а для тех, что летит через Москву, напротив, поднять. Перевозчики сразу предупредили о росте цен.
Вопрос, что делать с НДС для авиаперелетов, обсуждается давно. Сейчас на все внутренние рейсы он составляет 10%. Ранее его предлагали для всех внутренних рейсов обнулить, но правительство идею не поддержало.
Теперь, как сообщают «Ведомости», родилось новое предложение — Минфин хочет обнулить НДС только для прямых региональных рейсов. Об этом помощник президента Игорь Левитин написал министру транспорта Максиму Соколову. Вместе с тем предлагается поднять НДС с 10 до 18% для всех перелетов через Москву.
По данным Росавиации, через столицу за прошлый год пролетели три четверти пассажиров. Поэтому собеседники «Ведомостей» говорят, что от такого маневра большинство перевозчиков проиграет. Источник, близкий к «Аэрофлоту», и представить S7 уже предупредили, что на московские рейсы билеты подорожают.
Теперь, как сообщают «Ведомости», родилось новое предложение — Минфин хочет обнулить НДС только для прямых региональных рейсов. Об этом помощник президента Игорь Левитин написал министру транспорта Максиму Соколову. Вместе с тем предлагается поднять НДС с 10 до 18% для всех перелетов через Москву.
По данным Росавиации, через столицу за прошлый год пролетели три четверти пассажиров. Поэтому собеседники «Ведомостей» говорят, что от такого маневра большинство перевозчиков проиграет. Источник, близкий к «Аэрофлоту», и представить S7 уже предупредили, что на московские рейсы билеты подорожают.
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