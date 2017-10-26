Правительство продлило льготы по НДС на внутренние авиаперевозки

Сегодня правительство продлило на три года налоговые льготы для авиаперевозчиков: вместо 18% НДС они платят 10%. Как отметил
премьер-министр, льготный НДС сделал билеты доступнее, при этом авиакомпании получили дополнительные возможности, чтобы обновить свой авиапарк и сделать полеты безопаснее.
Льготы обойдутся бюджету в следующем году в 32 млрд рублей. Ставки НДС были снижены со стандартных 18% до 10 в 2015 году, чтобы поддержать авиакомпании, находящихся в сложной ситуации из-за общего ухудшения в экономике.
Сами перевозчики лоббировали обнуление ставки, но власти сочли, что это уже чересчур. Нулевые ставки действуют сейчас только для Крыма, а еще Владимир Путин распорядился обнулить их для Калининградской области.
Сами перевозчики лоббировали обнуление ставки, но власти сочли, что это уже чересчур. Нулевые ставки действуют сейчас только для Крыма, а еще Владимир Путин распорядился обнулить их для Калининградской области.
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