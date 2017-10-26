Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Правительство продлило льготы по НДС на внутренние авиаперевозки. авиакомпании, льготы, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравительство продлило льготы по НДС на внутренние авиаперевозки

    Правительство продлило льготы по НДС на внутренние авиаперевозки

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    Правительство продлило льготы по НДС на внутренние авиаперевозки

    Правительство продлило льготы по НДС на внутренние авиаперевозки

    Правительство продлило льготы по НДС на внутренние авиаперевозки

      Сегодня правительство продлило на три года налоговые льготы для авиаперевозчиков: вместо 18% НДС они платят 10%. Как отметил премьер-министр, льготный НДС сделал билеты доступнее, при этом авиакомпании получили дополнительные возможности, чтобы обновить свой авиапарк и сделать полеты безопаснее.

      Льготы обойдутся бюджету в следующем году в 32 млрд рублей. Ставки НДС были снижены со стандартных 18% до 10 в 2015 году, чтобы поддержать авиакомпании, находящихся в сложной ситуации из-за общего ухудшения в экономике.

      Сами перевозчики лоббировали обнуление ставки, но власти сочли, что это уже чересчур. Нулевые ставки действуют сейчас только для Крыма, а еще Владимир Путин распорядился обнулить их для Калининградской области.

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