Правительство продлило льготы по НДС на внутренние авиаперевозки

Сегодня правительство продлило на три года налоговые льготы для авиаперевозчиков: вместо 18% НДС они платят 10%. Как отметил премьер-министр , льготный НДС сделал билеты доступнее, при этом авиакомпании получили дополнительные возможности, чтобы обновить свой авиапарк и сделать полеты безопаснее.

Льготы обойдутся бюджету в следующем году в 32 млрд рублей. Ставки НДС были снижены со стандартных 18% до 10 в 2015 году, чтобы поддержать авиакомпании, находящихся в сложной ситуации из-за общего ухудшения в экономике.



Сами перевозчики лоббировали обнуление ставки, но власти сочли, что это уже чересчур. Нулевые ставки действуют сейчас только для Крыма, а еще Владимир Путин распорядился обнулить их для Калининградской области.