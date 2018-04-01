Поветкин сохранил первое место в рейтинге тяжеловесов WBA

Россиянин Александр Поветкин занимает первое место в обновленном рейтинге тяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, на второй позиции пуэрториканец Фрес Окендо, третьим идет американец Джаррелл Миллер. Еще один россиянин Александр Устинов в обновленной версии рейтинга расположился на 10-й позиции.
Чемпионом WBA в тяжелом весе является немец Мануэль Чарр, обладателем пояса суперчемпиона — британец Энтони Джошуа.
Поветкин 31 марта победил британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде и защитил интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Россиянин подтвердил статус официального претендента на поединок с Джошуа. В активе 38-летнего Поветкина 34 победы (24 — нокаутом) и одно поражение.
Чемпионом WBA в тяжелом весе является немец Мануэль Чарр, обладателем пояса суперчемпиона — британец Энтони Джошуа.
Поветкин 31 марта победил британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде и защитил интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Россиянин подтвердил статус официального претендента на поединок с Джошуа. В активе 38-летнего Поветкина 34 победы (24 — нокаутом) и одно поражение.
Российский боксер Александр Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил интернациональный титул WBO и…Опубликовано НТВ 31 марта 2018 г.
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