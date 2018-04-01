Поветкин нокаутировал британца Прайса в поединке в Кардиффе

Российский супертяжеловес Александр Поветкин одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом и защитил интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA.

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Поветкин

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Поединок, прошедший в Кардиффе, завершился победой россиянина в пятом раунде: Поветкин нокаутировал соперника.



Российский боксер получил статус официального претендента на бой с победителем встречи между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.



На счету Поветкина теперь 34 победы и одно поражение, а у Прайса — 22 победы и пять поражений.