Мертвые души <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мертвые души 16+
    •  

    Поветкин нокаутировал британца Прайса в поединке в Кардиффе

    4 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Andrew Couldridge
    Поветкин нокаутировал британца Прайса в поединке в Кардиффе

    Поветкин нокаутировал британца Прайса в поединке в Кардиффе

    Поветкин нокаутировал британца Прайса в поединке в Кардиффе
  • Фото: Reuters © 2018, Andrew Couldridge

    • Российский супертяжеловес Александр Поветкин одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом и защитил интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA.

    Поединок, прошедший в Кардиффе, завершился победой россиянина в пятом раунде: Поветкин нокаутировал соперника.

    Российский боксер получил статус официального претендента на бой с победителем встречи между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

    На счету Поветкина теперь 34 победы и одно поражение, а у Прайса — 22 победы и пять поражений.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru