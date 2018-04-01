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    Эрдоган назвал Нетаньяху оккупантом и террористом

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    Эрдоган назвал Нетаньяху оккупантом и террористом

    Эрдоган назвал Нетаньяху оккупантом и террористом

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после событий в секторе Газа, где в пятницу погибли 16 и получили ранения более тысячи человек, назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оккупантом и террористом.

    Соответствующее заявление президент сделал, выступая на телевидении в городе Адана на юге Турции, передает «Интерфакс».

    Реджеп Эрдоган: «Слышишь, Нетаньяху! Ты оккупант. И ты ведешь себя как оккупант на этих землях. Одновременно ты являешься террористом».

    С призывами провести независимое и открытое расследование произошедшего в пятницу в секторе Газа выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Он также содержится в проекте заявления СБ ООН, подготовленном Кувейтом.

    Вместе с тем израильский министр обороны Авигдор Либерман заявил ранее, что Израиль не допустит работы комиссий по расследованию.

    Авигдор Либерман: «У нас не будет ничего подобного, мы не будем сотрудничать с какими-то комиссиями по расследованию».

    Он также сообщил, что солдаты вооруженных сил Израиля применили боевое оружие и слезоточивый газ только против тех палестинцев, которые пытались пересекать пограничные укрепления в секторе Газа.

    Министр опроверг сообщения, что огонь открывался по мирным палестинским демонстрантам, которые в минувшую пятницу массовыми акциями отмечали День защиты земли, 42-ю годовщину беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель. В этом году, согласно оценкам израильских военных, в демонстрациях приняли участие около 30 тысяч человек.

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