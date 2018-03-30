СМИ сообщают о гибели 16 палестинцев в столкновениях на границе с Израилем

Минздрав Палестины сообщил, что в ходе столкновений в восточной части сектора Газа на границе с Израилем пострадали более 1300 человек, погибли не менее 16.
Палестинское информационное агентство WAFA сообщает о
Том, что в столкновениях, которые начались в ходе массовой акции протеста в пятницу в восточной части сектора Газа на границе с Израилем, ранения получили более 1300 человек, погибли не менее 16.
На приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации к границе сектора Газа и Израиля пришли десятки тысяч арабов. Они требовали возвращения палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. День земли в секторе Газа ежегодно отмечают в память о шести палестинцах, погибших в 1976 году во время протеста против отчуждения земельных участков.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта, днем национального траура в память о погибших во время столкновений. Аббас обратился к ООН с требованием «принять все необходимые меры для защиты палестинского народа», пишет ТАСС.
Том, что в столкновениях, которые начались в ходе массовой акции протеста в пятницу в восточной части сектора Газа на границе с Израилем, ранения получили более 1300 человек, погибли не менее 16.
На приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации к границе сектора Газа и Израиля пришли десятки тысяч арабов. Они требовали возвращения палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. День земли в секторе Газа ежегодно отмечают в память о шести палестинцах, погибших в 1976 году во время протеста против отчуждения земельных участков.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта, днем национального траура в память о погибших во время столкновений. Аббас обратился к ООН с требованием «принять все необходимые меры для защиты палестинского народа», пишет ТАСС.
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