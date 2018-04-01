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    Восточную Гуту покинули все боевики «Фейлак ар-Рахман». войны и вооруженные конфликты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВосточную Гуту покинули все боевики «Фейлак ар-Рахман»

    Восточную Гуту покинули все боевики «Фейлак ар-Рахман»

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    Восточную Гуту покинули все боевики «Фейлак <nobr>ар-Рахман»</nobr>

    Восточную Гуту покинули все боевики «Фейлак ар-Рахман»

    Восточную Гуту покинули все боевики «Фейлак <nobr>ар-Рахман»</nobr>

      Сегодня из Восточной Гуты вышла последняя группа боевиков «Фейлак ар-Рахман». Об этом объявили в российском центре по примирению.

      Район покинули более 41 тысячи человек — это экстремисты и члены их семей. Всех их переправили в зону деэскалации «Идлиб».

      В Минобороны подчеркивают: успехи этой операции показывают, что и в переговорах с другими боевиками можно добиться прогресса и, в частности, убедить экстремистов из «Джейш аль-Ислам», удерживающих сирийский город Дума, сложить оружие и прекратить боевые действия.

      Кроме того, в Минобороны отчитались об освобождении 34 заложников из плена незаконных вооруженных формирований. Тем временем мирные жители продолжают выходить из Восточной Гуты. По последним данным, за время действия гуманитарных пауз опасные районы покинули более 150 тысяч человек.

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