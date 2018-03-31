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    Восточную Гуту покинули более 150 тысяч мирных жителей. войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВосточную Гуту покинули более 150 тысяч мирных жителей

    Восточную Гуту покинули более 150 тысяч мирных жителей

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    Восточную Гуту покинули более 150 тысяч мирных жителей

    Восточную Гуту покинули более 150 тысяч мирных жителей

    Восточную Гуту покинули более 150 тысяч мирных жителей

      Из Восточной Гуты в Сирии вышли уже более 150 тысяч мирных жителей. Новые данные сегодня распространило министерство обороны России.

      Гуманитарные коридоры, по которым выходят сирийцы, охраняют военные арабской республики при поддержке российского центра по примирению. Мирные жители покидают и город Дума, который остался одним из последних оплотов боевиков. За минувшие сутки оттуда вышли более 600 человек.

      Накануне с лидерами незаконных вооруженных формирований удалось договориться, и в ближайшее время они и сами вместе с семьями оставят Думу.

      Между тем за последние сутки Арбил в Восточной Гуте покинули более шести тысяч боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей. Всего же с начала операции в провинцию Идлиб было вывезено свыше 38 тысяч боевиков и членов их семей. Для вывода оставшихся боевиков центр по примирению принял решение о продлении гуманитарных пауз, отметили в Минобороны.

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